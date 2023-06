Keka Bagno está casada

No terreiro de candomblé Ilê Axé T’ojú Laba, ela casou-se com a escritora e produtora Mariana Ferreira

Candidata derrotada pelo PSOL ao Buriti no ano passado, quando teve 0,82% dos votos, a assistente social Keka Bagno é agora uma recém-casada. No terreiro de candomblé Ilê Axé T’ojú Laba, ela casou-se com a escritora e produtora Mariana Ferreira.

O distrital Fábio Félix, também do PSOL, foi padrinho de casamento. Também esteve na cerimônia, celebrado pela Mãe Dora de Oya, sacerdotisa do candomblé no terreiro Ilê Axé T’ojú Laba, com 350 convidados, a deputada brasiliense Érika Kokay. Depois, Keka Bagno comentou: “A ansiedade de noiva na véspera é real. Indescritível”.