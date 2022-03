Saint Laurent explora pele e volumes do corpo para recriar sedução em Paris

O estilista Anthony Vaccarello recuperou os casacos de alfaiataria com ombros pontiagudos, clássico criado por Yves Saint Laurent, para lhes dar contornos mais ajustados e cortes e simetria ímpar

De volta às passarelas de Paris após um longo inverno na clausura pandêmica, a grife Saint Laurent emoldurou o entorno da Torre Eiffel, no final da noite de terça-feira (1), em Paris, com uma dose cavalar de sensualidade que há muito não se via.



O estilista Anthony Vaccarello recuperou os casacos de alfaiataria com ombros pontiagudos, clássico criado por Yves Saint Laurent, para lhes dar contornos mais ajustados e cortes e simetria ímpar.



Ao descobrir barrigas e revelar linhas precisas, aumentando os ombros e afinando a silhueta, o designer mostra na prática como a sedução pode não estar vinculada apenas ao que se mostra, mas ao que está bem coberto.

O smoking feminino, outra das criações mais emblemáticas do fundador da grife cujo legado toma seis exposições concomitantes em museus nesta temporada de desfiles, apareceu revisto em comprimentos alargados e nas estruturas dos casacos de pele falsa.



Uma das dezenas de grifes que extirparam a pele de animal exótico do repertório, a Saint Laurent aposta no glamour desses sobretudos felpudos e na possibilidade de, mesmo sintéticos, eles evocarem o ideal de poder.