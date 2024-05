Met Gala recebeu estrelas da moda, sociedade e cultura popular

Nova York recebeu nesta segunda-feira (6) uma constelação de celebridades e suas roupas extravagantes no Met Gala, evento filantrópico que reúne grandes nomes da moda, sociedade e cultura popular.

Entre centenas de fãs, o estudante de finanças Joseph Setaro, 20, chegou horas antes e estava preparado para assistir de um lugar privilegiado, do outro lado da rua, ao desfile de famosos pela escadaria do Museu Metropolitano de Arte (Met), na Quinta Avenida.

Evento global, o Met Gala tem seus códigos e um tema anual a partir do qual estilistas famosos criam para os participantes roupas únicas e, muitas vezes, extravagantes. O deste ano é “Jardim do Tempo”, uma homenagem ao conto do escritor de ficção científica J.G Ballard que retrata a natureza efêmera da beleza.

TikTok no tapete vermelho

A cantora colombiana Shakira chega para o Met Gala 2024 no Metropolitan Museum. Foto de Angela Weiss/AFP

A cantora Shakira foi uma das estrelas mais esperadas da noite. Também passou pelo tapete vermelho o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, cujo aplicativo de vídeo popular entre os jovens patrocinou o evento.

O Met Gala é um sonho para os fãs de celebridades, mas sua vocação é filantrópica, por ser a principal fonte de financiamento do The Costume Institute, departamento de moda do museu. Segundo o jornal The New York Times, um lugar no jantar deste ano custava US$ 75 mil (R$ 380 mil). A edição anterior arrecadou cerca de US$ 22 milhões (R$ 111,5 milhões).

O rapper norte-americano Cardi B chega para o 2024 Met Gala no Metropolitan Museum. Foto de Angela WEISS/AFP A atriz norte-americana Zendaya chega ao Metropolitan Museum of Art em 6 de maio de 2024, em Nova York. Foto de Angela WEISS/AFP

O evento costuma acontecer na primeira segunda-feira de maio e acompanha a abertura da grande exposição do The Costume Institute, intitulada neste ano “Belas Adormecidas, o Despertar da Moda”. Ela ficará aberta ao público de 10 de maio a 2 de setembro.

A exposição proporciona uma imersão no acervo de 33 mil peças do departamento, para reviver aquelas que estão muito frágeis ou desgastadas para serem usadas, em um ambiente de sons, cheiros e imagens.

O museu fez uma colaboração com a empresa OpenAI, especializada em inteligência artificial generativa, para que os visitantes possam, no fim do percurso, conversar com a celebridade nova-iorquina do século XX Natalie Potter, que usou um vestido de cauda impressionante no dia do seu casamento, em 4 de dezembro de 1930.

