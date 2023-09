Harmonização natural: a nova era dos procedimentos estéticos faciais 

Várias pesquisas ao longo dos anos buscam entender o tempo gasto cuidando do corpo e da beleza de cada população do planeta

Várias pesquisas ao longo dos anos buscam entender o tempo gasto cuidando do corpo e da beleza de cada população do planeta. Todas elas percebem que os brasileiros estão sempre entre os mais vaidosos do mundo. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês), o Brasil está entre os países que mais fazem cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, perdendo apenas para os Estados Unidos.

Entre as opções estéticas mais requisitadas nos últimos anos, está a harmonização facial. Basta dar uma pesquisada rápida na internet para ver que o procedimento se popularizou após conquistar muitos famosos. Isso porque ela une diferentes técnicas com a finalidade de harmonizar as características da face, tornando-a mais simétrica e jovial.

Entretanto, desde 2022, as pessoas estão inclinadas aos procedimentos que trazem opções de resultados mais naturais. De acordo com a cirurgiã-dentista da clínica Aesthesis, Yorranna Nascimento Rodrigues, além da harmonização facial, que é feita com é uma versão sintética do ácido hialurônico, ativo presente naturalmente no corpo humano e essencial para a sustentação da pele, também existem outras maneiras de ficar com a aparência mais jovem e corrigir imperfeições que causam incômodo.

“Existe, por exemplo, na nossa clínica, um grupo de intervenções que batizamos de REJUV – que consiste na combinação entre prevenção e rejuvenescimento. Essas combinações de protocolos ajudam a manter a cútis em dia, sem resultados que beiram ao exagero, como temos visto nos últimos tempos. Entre as opções, podemos citar os bioestimuladores de colágeno, os bioremodeladores teciduais e os fios de PDO”, explica Yorranna.

Para Karla Verones Massari, sócia e profissional atuante na clínica Aesthesis, entre as principais vantagens da harmonização, além da definição dos contornos da face, estão benefícios para a saúde, que podem ir desde o alívio de dores de cabeça até a melhoria em casos de paralisia parcial do rosto. “Além do contexto estético ou padronizado imposto pelas mídias sociais, é importante pensarmos em uma abordagem humanizada, levando em consideração as necessidades de cada paciente a partir de suas características naturais”, diz Massari.

Karla ressalta ainda, que há outras tecnologias aliadas ao processo de quem busca o conceito do “belo e natural”, como o Ultraformer e Endolaser – que podem ser direcionados tanto para a face como para o corpo.

“Esses são protocolos bastante procurados por nossos clientes na clínica. O Ultraformer é um equipamento de ultrassom micro e macrofocado. Através dele nós conseguimos utilizar a energia do ultrassom para promover o estímulo de colágeno, queima da gordura e também atingir a camada muscular que temos embaixo da pele. Dessa maneira, é possível promover um lifting facial sem cortes. Já o Endolaser, é um tratamento que utiliza uma fonte geradora de laser de diodo, capaz de destruir toda a camada superficial justa derme de grupos de adipócitos. Na prática, é a aplicação de laser que funciona abaixo da pele e destrói as células gordurosas”, exemplifica a profissional.

