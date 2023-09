Kevinho acompanha mãe no hospital e desabafa: “Me dói”

O cantor contou detalhes sobre a fase que sua mãe enfrenta na luta contra o câncer de mama

Kevinho usou suas redes sociais para atualizar seus seguidores diante do estado de saúde de sua mãe, Suelly Azevedo. O cantor pareceu abatido ao ver que a mãe luta com todas suas forças contra o câncer de mama. O tratamento está sendo feito no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Foram muitas etapas até chegar aqui. Desde o baque do diagnóstico, cirurgia e diversos exames. Hoje minha rainha começa a tão temida ‘Quimioterapia’! Saber que esses medicamentos vai te deixar com diversos efeitos colaterais me dói, porém sabemos que é uma dose de vida a cada sessão pra que essa doença não volte nunca mais!”, afirmou ele no começo da legenda.

Ele completa: “Trabalho e compromissos nunca vai ser mais importante que você, tu és minha maior riqueza e a pessoa mais importante da minha vida, estarei contigo pra sempre e você sempre vai ser minha prioridade!”, declarou o cantor.