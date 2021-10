Últimos dias para conhecer a segunda edição do Trust, Gastronomia Intimista

Com cerca de 2500 atendimentos por semana, último mês do restaurante contará com novos pratos, promoções e sorteios para clientes

Quem gosta de um ambiente seguro e intimista e aprecia o melhor da gastronomia tem até o dia 31 de outubro deste ano para viver uma experiência inesquecível. A segunda edição do Trust, localizado no Centro de Convenções Israel Pinheiro, está com os dias contados, então corra até o site e garanta logo a sua oportunidade. O empreendimento, que é o primeiro do Brasil, permite reservas de 2 a 6 pessoas.

São 7 opções de entradas, 12 opções de pratos principais e 5 de sobremesas. Entre as novidades estão o Magret Canard (R $135,00), um nobre, exclusivo e macio peito de pato grelhado servido com molho de laranja e com mousseline de batata doce; o Arroz Cervejeiro (R$ 85,00), arroz branco com redução de cerveja preta, ervilha, cenoura, pimentões coloridos e iscas de filé mignon; e o Risoto de Bacalhau (R$ 98,00), com ghadus mohua com aspargos e tomate cereja.

Arroz Cervejeiro. Foto: Divulgação

Robalo a Belle Maniere. Foto: Divulgação

Comandando a cozinha do Trust pela segunda vez, o chef Erivânio Souza afirma que o diferencial da comida do local é a diversidade da culinária contemporânea. “A maior inspiração para este ano foi a cozinha franco-italiana. Nosso sabor é incomparável e tudo é feito com bastante amor e carinho até a montagem final dos pratos”.

Atendendo cerca de 2.500 pessoas por semana, há também 3 espaços da Stella Artois, com limitação de 10 pessoas cada, especialmente preparados para aniversários ou datas comemorativas. No último mês, a casa ainda fará uma série de sorteios para os clientes. Além disso, a cerveja hoegaarden está com 50% de desconto por tempo limitado.

De acordo com um dos sócios do restaurante, Ygor Brito, a segunda edição do Trust superou todas as expectativas. “Nós começamos querendo oferecer gastronomia de alta qualidade com absoluta segurança. Hoje viramos referência de entretenimento, atendimento e sabor. O Trust virou um point da cidade, um local ao qual as pessoas vão para relaxar, para viver algo único e se distrair das obrigações da rotina”.

Edição 2020

Com apresentações musicais e menu para crianças, o Trust recebeu inúmeros clientes satisfeitos em suas instalações conceituais. Durante a primeira edição, houve ainda o projeto musical Cazuza in Concert, com apresentações cover em homenagem ao artista.

O menu, assinado pelo reconhecido chef Erivanio Souza, apresentava pratos de requinte como Camarão à Provençal, Lobster Trust e Risotto Mushroom. O público lotou todas as cabines e deixou ótimas impressões aos gerentes da casa.

Serviço: Segunda Edição do Trust, Gastronomia Intimista.

Funcionamento: todos os dias, das 17h às 0h.

Reservas: https://trustgastronomia.com.br/

Local: Centro de Convenções Israel Pinheiro (ao lado da Ermida Dom Bosco).