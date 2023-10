Spoleto lança sua 15ª edição da Campanha de Pratos Colecionáveis

Com a temática “Volta ao Mundo”, as artes foram selecionadas pelo público e clientes

O Spoleto inicia, nesta terça-feira (17), sua 15ª edição da “Coleção de Pratos”. Com o tema “Volta ao Mundo”, seis artes de diferentes partes do mundo estamparão os pratos da tradicional campanha. Sendo cinco das imagens eleitas pelo público através de votação popular e, a sexta arte, pelos clientes do MIO, programa de fidelidade da marca.

Serão artes representando a América do Norte e Central, Itália, Europa, África, Ásia e Oceania, que foram desenvolvidos por artistas do TikTok. Cada um reflete a paixão desses criadores pela culinária e pela arte, além de suas percepções culturais sobre as diversas regiões do mundo. É possível conhecer esses artistas e suas criações através do site do Spoleto.

A dinâmica da campanha determina que na compra de uma refeição completa acompanhada de uma bebida (exceto água da casa), o cliente pode adquirir um prato da coleção por R$11,90. As peças decoradas também podem ser compradas individualmente por R$29,90.