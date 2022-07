Restaurantes no DF celebram o Dia do Amigo com promoções especiais

Confira cinco lugares que trazem promoções de pizza, hambúrguer, churrasco e drinques

Nesta quarta-feira, 20 de julho, comemora-se o Dia do Amigo. Restaurantes de Brasília aproveitam a data para apostar em ofertas especiais. Confira cinco deles:

No Horta Cozinha Criativa, na 202 Sul, a casa traz dose dupla de drinques durante toda a noite. Estão disponíveis, a partir das 16h, caipirinha (R$ 15,90): cachaça com frutas da estação; caipiroska (R$ 19,90): vodka com frutas da estação; e caipigin (R$ 19,90): gin com frutas da estação.

O Geléia Burger oferece 30% de desconto no combo Amigos do Geléia. A oferta sai por R$66 e dá direito a um Original (blend de fraldinha e costela de 160g, queijo cheddar, cebola caramelizada, bacon crispy, maionese caseira e pão australiano artesanal), um Brasiliense (blend de fraldinha e costela de 160g, queijo prato, queijo cheddar, maionese caseira, cebola roxa, alface, tomate e pão branco artesanal), uma batata rústica grande e duas Coca-Cola em lata.

O Olinda Comida Nordestina, que traz pratos típicos da região, preparou uma deliciosa carne de sol na nata (carne de sol desfiada, puxada na manteiga de garrafa com cebola roxa e cheiro verde, gratinado com queijo de coalho. Acompanha macaxeira frita) para compartilhar. O prato, que custa R$ 98, sai por apenas R$ 78. Para brindar o momento, dose dupla de caipirinha (R$ 19,90).

A Buffalo Bio (EPTG) traz um variado rodízio com carnes especiais, no valor promocional de R$ 67,90, no jantar, que contempla, ainda, um buffet com diversos acompanhamentos. Entre as opções, picanha, shoulder steak, ancho, carré de cordeiro, cupim defumado, alcatra, costela premium e diversos outros cortes nobres.

No restaurante Don Romano, no Lago Sul e Asa Norte, o público pode desfrutar de uma dose dupla de chope e duas focaccias de parmesão como cortesia para reservas com mais de 10 pessoas pagantes, das 18h às 20h30. Além disso, provar deliciosas receitas do cardápio, como as pizzas Lombinho (a partir de R$56): mozzarella e lombinho e a Margherita (a partir de R$56): mozzarella, tomate e manjericão.

O Blend Boucherie, na 412 Norte, serve pratos como o Chiclete de Camarão (R$96,90), feito com saborosos camarões flambados com tomate cereja, espinafre e presunto cru gratinado com trio de queijos; ou do incrível Ancho (R$96,90): 350g do suculento corte; que dá direito ao rodízio de guarnições da casa, que conta com uma variedade de acompanhamentos à vontade. Para a data, quem for acompanhado de um amigo, ganha uma sobremesa para dividir para completar a refeição.

Carne de sol desfiada na nata do Olinda Comida Nordestina. Foto: Divulgação Original Burger do Geléia. Foto: Divulgação Caipirinha do Horta Cozinha Criativa. Foto: Divulgação Ancho do Blend Boucherie. Foto: Divulgação Margherita do Don Romano. Foto: Divulgação Buffalo Bio. Foto: Divulgação

Horta Cozinha Criativa

Endereço: CLS 202 Sul Bloco C Loja 04 – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 11h30 às 15h30, e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h

Telefone: (61) 99558-2842

Instagram: @hortabsb

Geléia Burger

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria

Olinda Comida Nordestina

Endereço: CNB 2 Lote 2, Loja 1 – Taguatinga

Telefone: (61) 3562-5177

Horário de funcionamento: segunda a sexta: 11h às 23h. Sábado e domingo: 11h às 16h

Instagram: @olindacomidanordestina

Buffalo Bio

Endereço: Colônia Agrícola Samambaia Chácara 35 – Marginal da EPTG sentido Taguatinga (Frente à residência oficial do Governador)

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, almoço das 11h30 às 15h30; Jantar das 18h30 às 23h; Sábado e domingos, almoço das 11h30 às 16h; e Jantar das 18h30 às 23h

Telefone: 3397-2443 / 3397-2446

Siga no Instagram: @buffalo_bio

Don Romano

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Siga: @blendboucherie