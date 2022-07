Restaurantes do Pontão celebram Dia do Amigo

Há promoções nos restaurantes Geleia no Container, Gran Bier, Manzuá, Same Same e Surf Bar Mormaii. Confira:

O Dia do Amigo é comemorado nesta quarta-feira, dia 20 de julho. Restaurantes do Pontão do Lago Sul, complexo de lazer e entretenimento às margens do Lago Paranoá, criaram ações e promoções para celebrar a data. Confira:

No Geleia no Container, o Combo Melhores Amigos do Geleia (um hambúrguer original, um hambúrguer brasiliense, uma batata rústica e dois refrigerantes) terá 30% de desconto, saindo ao valor de R$ 66,00.

O Gran Bier terá dose dupla de chope Stella Artois durante todo o funcionamento da casa.

O Manzuá vai estender o seu happy hour durante todo o dia, a partir das 12h. O chope será R$ 7,00. O balde de Stella Artois com cinco unidades custará R$ 40,00. As caipifrutas com vodka nacional, nos sabores abacaxi, limão e maracujá, custarão R$ 15,00. Ainda, petiscos com preços promocionais, como Mix de bolinhos; Mix de pastéis; Picanha na chapa; Frango à passarinho e Linguiça flambada na cachaça.

O Same Same preparou ações válidas na quarta, 20, e na quinta-feira, 21. Na compra de uma cerveja Heineken, o cliente ganha mais uma para presentear um amigo. Na compra de uma entrada Phi Phi (porção generosa de camarões no alho e óleo de gergelim com limão), ao valor de R$ 105,00, o cliente ganha um balde com cinco Heinekens. Já na compra de uma entrada Sweet Chili (coxinhas da asa de frango crocantes com molho hot abacaxi da casa, gergelim e coentro), ao valor de R$ 69,00, o cliente ganha um balde com três Heinekens.

No Surf Bar Mormaii, na compra de um açaí, o cliente ganha outro para comemorar com um amigo.