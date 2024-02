Promoção do Outback dá faca para steaks como brinde

Os clientes da marca poderão aumentar suas coleções de ícones do restaurante durante o mês de fevereiro com a campanha “A Faca do Outback”

Os fãs do Outback vão poder levar pra casa um pouco da experiência vivenciada no restaurante. Neste mês, quem for a uma das lojas físicas da marca e pedir um Victoria’s Filet com acompanhamento ganhará uma icônica faca da casa.

O prato da promoção, o Victoria’s Filet, traz um corte suculento de filé-mignon, de aproximadamente 200g, preparado na chapa, no ponto de preferência do cliente, e vem com molho Merlot. Para acompanhar, é possível escolher dentre variedades como Garlic Mashed Potato, Homemade Golden Potatoes, Aussie Mac n’ Cheese, El Ranchito, fritas, entre outras. Todos, é claro, feitos com o característico Bold Flavour do Outback.

“O Outback é especialista em cortes de carne, e nossas facas são ícones dea experiência de uma steakhouse. Nós queremos que os Outback Lovers possam elevar seu #MomentoOutback”, comenta Raquel Paternesi, diretora de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor do Outback no Brasil.

“A Faca do Outback” estará disponível por tempo limitado e enquanto durarem os estoques em todos os restaurantes da marca pelo Brasil, todos os dias da semana e em todos os horários de atendimento do restaurante. Não são participantes da promoção as modalidades de delivery ou pedidos para viagem.

Acesse o regulamento aqui.