“Equilíbrio”: Meditação ajuda no tratamento da dor de cabeça, mostra estudo

Os pesquisadores sugerem que a técnica é uma boa opção de terapia complementar no manejo e tratamento da dor

Fernanda Bassette

Agência Einstein

Um estudo italiano aponta que realizar técnicas de atenção plena (mindfulness) diariamente traz diversos benefícios para pacientes, entre eles, o alívio da dor para quem sofre de enxaqueca crônica e cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Os pesquisadores sugerem que a técnica é uma boa opção de terapia complementar no manejo da dor.

A enxaqueca crônica é caracterizada por 15 ou mais dias de cefaleia por mês e pelo uso excessivo de medicamentos agudos para controle da dor por pelo menos três meses. São pacientes que, devido ao problema, limitam atividades diárias e têm impactos na vida pessoal e social. Para esses casos, existem tratamentos farmacológicos e não farmacológicos já conhecidos, mas alguns estudos têm apontado que abordagens baseadas na atenção plena podem ser benéficas.

A partir dessa hipótese, os pesquisadores do Instituto Neurológico Carlo Besta, em Milão (Itália), avaliaram 177 pacientes em dois grupos: o de tratamento usual, que recebeu orientações sobre reduzir os medicamentos usados em excesso, cuidados de saúde adequados, estilo de vida e uso correto de remédios; e o segundo, que recebeu as mesmas orientações, mas associadas à intervenção da prática de mindfulness.

Os participantes fizeram seis sessões de meditação presenciais de 90 minutos em grupo uma vez por semana, além de orientação de prática individual diária com duração de 7 a 10 minutos. Eles foram instruídos e treinados a usar a técnica em casa –o objetivo do método é se concentrar na respiração, reconhecendo os pensamentos, sentimentos e emoções emergentes. Os pacientes também foram incentivados a compartilhar as informações sobre dor de cabeça, aceitar melhor a doença e reconhecer quando necessitam ou não de medicamentos.

Após um ano, o grupo que recebeu intervenções de atenção plena teve uma redução superior a 50% da frequência das crises de cefaleia, superando o que fez apenas o tratamento usual. Isso foi observado por 78,4% dos participantes que praticaram mindfulness contra 48,3% dos que receberam o tratamento padrão. Além disso, o grupo da meditação também aumentou o tempo produtivo, melhorou a qualidade de vida e relatou uma redução na ingestão de medicamentos e nos gastos totais (diretos e indiretos) relacionados à saúde.

Segundo Maria Ester Azevedo Massola, coordenadora da Equipe de Medicina Integrativa do Hospital Israelita Albert Einstein, esses resultados são importantes porque destacam o potencial das práticas de atenção plena como uma abordagem complementar para o tratamento da cefaleia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela destaca que os resultados são relevantes, uma vez que o uso excessivo de medicamentos está associado à cronificação da enxaqueca. “A redução no consumo de remédios contribui para a prevenção do problema, ao mesmo tempo em que a diminuição no impacto das cefaleias pode promover uma melhoria substancial na capacidade funcional e na qualidade de vida dos pacientes”, diz.

Massola afirma ainda que já existem algumas evidências que sugerem benefícios da meditação no controle da dor de cabeça, principalmente estudos associando a TCC (terapia cognitiva-comportamental) e mindfulness.

“Este estudo vem contribuir para a crescente base de evidências que apoiam a inclusão de terapias integrativas no tratamento de diversas patologias. Associar sessões de atenção plena como parte do tratamento padrão oferece aos pacientes uma abordagem não farmacológica para gerenciar sua condição, o que é especialmente relevante considerando os desafios associados ao uso excessivo de medicamentos para a dor de cabeça.”

A coordenadora ressalta que outro ponto importante do estudo é que os pacientes que fizeram meditação também aprenderam a incorporar a técnica de atenção plena em seu autocuidado para controlar a dor, o que proporciona maior autonomia e empoderamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A atenção plena, caracterizada pela prática de prestar atenção ao momento presente sem julgamentos, capacita os pacientes a desenvolver habilidades para lidar de maneira mais eficaz com a dor e o estresse, resultando na diminuição da frequência e intensidade das crises. Além disso, esta abordagem oferece ferramentas que promovem uma maior consciência corporal, ajudando o paciente a identificar sinais precoces de dor de cabeça e a tomar medidas preventivas antes que a dor se intensifique”, diz.