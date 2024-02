Especialista esclarece riscos da dengue em cães e gatos

Segundo o especialista, os animais não contraem a dengue. “Os cães e gatos não contraem a dengue. Ela é uma doença que afeta somente os humanos”, assegura

O aumento da dengue no Distrito federal liga o sinal de alerta para os perigos que uma picada do Aedes aegypti traz, não apenas para os humanos, como também para os cães e gatos. Mas será que a dengue realmente infecta os animais? Para esclarecer a dúvida, o veterinário Cristiano Gomes explica sobre o assunto.

Segundo o especialista, os animais não contraem a dengue. “Os cães e gatos não contraem a dengue. Ela é uma doença que afeta somente os humanos”, assegura.

Porém, a confusão de muitos tutores pode estar associado ao fato de o Aedes aegypti ser portador de outra doença que afeta os animais. Segundo Gomes, o mosquito também é hospedeiro da Dirofilaria immitis, parasita fonte da dirofilariose, popularmente conhecida como verme do coração, que pode levar até a morte.

“Com a picada do mosquito é depositado um verme que cresce na mucosa do coração do animal tomando conta das camadas cardíacas provocando a insuficiência cardíaca e podendo levar à morte. É como se acumulasse no coração do animal uma quantidade grande de lombriga, impedindo que o sangue seja bombeado e circule normalmente”, conclui Cristiano.

Prevenção da dengue no animais

É essencial manter o ambiente limpo e livre de possíveis criadouros do mosquito, como os potes de água parada, por exemplo, tanto para proteger os humanos quanto os animais de estimação. A prevenção continua sendo a melhor estratégia no combate ao vetor da dengue;

Caso o tutor queira evitar o contato com o Aedes aegypti, pode colocar a mesma coleira repelente que usa no caso da leishmaniose. Ela é impregnada com um pesticida que é repelente e vai ajudar a prevenir a picada do mosquito;

Dar vermífugo via oral sob prescrição de médico veterinário;

Ficar vigilante a mudanças de comportamento do seu animal e procurar atendimento em clínica veterinária.

Serviço Veterinário Público DF (Hvep)

Atendimento

Horário : 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira

: 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira Endereço: QNF, Parque Lago do Cortado, em Taguatinga Norte