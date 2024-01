Piselli Brasília promove degustação harmonizada com vinhos e ingredientes do cerrado

A primeira Confraria Cultural do ano será feita em parceria com a Ercoara no dia 25 de janeiro

A primeira Confraria Cultural do Piselli em Brasília já tem data marcada. O evento será no dia 25 de janeiro, a partir das 19h, em colaboração com a Ercoara, que possui um histórico de duas décadas dedicadas à criação artesanal de ovinos de corte e, desde 2017, à produção de vinhos finos. Nesta noite memorável, chefs das duas casas irão criar um menu em cinco etapas, harmonizado com cinco rótulos, resultando em uma verdadeira obra-prima culinária preparada a quatro mãos.

A combinação perfeita entre a expertise gastronômica do Piselli e a excelência dos produtos Ercoara promete surpreender e encantar os paladares mais exigentes. O destaque do evento será o menu confiança de cinco etapas, apresentando ingredientes autênticos do cerrado.

Os vinhos selecionados para esta experiência sensorial incluem um refinado vinho branco e uma vertical de três tintos – o Vinho Maná Safras 2020, 2021 e 2022, todos provenientes do mesmo vinhedo, mas de safras distintas. Além disso, uma joia exclusiva estará presente: o Vinho Maná Reserva da Família, uma edição limitada destinada apenas a concursos, e não será comercializado.

A atmosfera será enriquecida pela presença musical da dupla Mariana e Renata, proporcionando uma trilha sonora envolvente para a noite.

A experiência completa, que inclui o jantar harmonizado e a participação musical, está disponível por R$ 340 por pessoa, mais o serviço. As vagas são limitadas, e as reservas podem ser feitas antecipadamente pelo telefone (61) 9 8172-3806.

Serviço

Confraria Cultural – Piselli Brasília

Quando: quinta-feira, 25 de janeiro, a partir das 19h

Onde: Piselli Brasília, Shopping Iguatemi, térreo

Valor da experiência: R$ 340 por pessoa + serviço

Informações e reservas: (61) 9 8172-3806