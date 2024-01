Brasília recebe o primeiro show da turnê Jorge & Mateus Único

Brasília é a primeira cidade a receber o espetáculo, que acontece dia 06 de abril, no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha

“Pelo amor de Deus, Jorge & Mateus…” aclamados por todo o país e responsáveis por algumas das levadas mais animadas e apaixonadas do sertanejo, a dupla acaba de confirmar as novas datas da turnê “Jorge & Mateus Único” pelo Brasil, em 2024.

Brasília é a primeira cidade a receber o espetáculo, que acontece dia 06 de abril, no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha. O show conta, ainda, com a presença dos cantores Léo Santana, Luan Santana e Pedro Libe.

Os ingressos estão à venda a partir desta terça-feira, 23 de janeiro, através do site www.quero2ingressos.com.br

Em um formato Único, os shows prometem uma experiência incrível com extenso repertório de músicas que o público ama, entre os sucessos antigos e os mais atuais. Além disso, a cada edição do festival, o evento ganha diferentes convidados no line-up levando amor em forma de música para regiões que o Festival não esteve presente no ano passado.

Durante os anos, Jorge & Mateus conquistaram recordes em plataformas de streaming e rádios pelo país. Hoje, a dupla é considerada um dos principais nomes sertanejos do Brasil. Já são mais de 10 discos gravados e 60 milhões de seguidores nas redes sociais. Recentemente foram indicados ao Grammy Latino com o álbum “É Simples Assim”. Encerraram 2023 com mais de 3 bilhões de streams nos aplicativos de áudio e vídeo. A turnê Jorge & Mateus Único 2024 será inesquecível e você não pode deixar de assistir.

Para saber mais informações, acesse:

Site: www.jorgeemateusunico.com.br

Redes Sociais: @jorgeemateusunico