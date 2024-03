Nipo Festival no Taguatinga Shopping neste fim de semana

De sexta (8/3) a doming (10/3), amantes da cultura e gastronomia japonesa poderão desfrutar de opções tradicionais e inovadoras.

Neste fim de semana, o Taguatinga Shopping proporcionará uma rica e saborosa imersão na cultura oriental. O shopping receberá, a partir desta sexta (8/3) até domingo (10/3), o Nipo Festival. Durante o evento, o segundo piso do shopping se transformará em um verdadeiro paraíso, com variedade de atividades e atrações que prometem encantar os visitantes.

Com uma ênfase especial na gastronomia, o festival trará uma diversidade de opções culinárias autênticas. Entre as marcas participantes, destacam-se os renomados Izakayá Sakeyo, Katsu Lamen, Yum Yum, Donburi, MyMochi, Bubble Tea, Vale Ice e Ichiban Dorayaki, cada um trazendo o melhor de suas cozinhas.

Para aqueles que buscam uma verdadeira jornada gastronômica pelo Japão, o Izakayá Sakeyo trará seus deliciosos pratos, como yakisoba, guioza, temaki e sushi. Enquanto isso, o Katsu Lamen oferecerá uma variedade de lamens e petiscos, incluindo pork lamen, shimeji lamen, karaage lamen e karaage.

Os visitantes também poderão saborear especialidades coreanas no Yum Yum, que conta com pratos como kimbap, hot dog coreano e frango frito coreano. Já o Donburi promete satisfazer os paladares mais exigentes com uma seleção de choux cream, dorayaki, donburis, udon e takoyaki, por exemplo.

E para uma experiência doce, a MyMochi apresentará o mochi ice cream, soda e bubble waffle, enquanto o Bubble Tea surpreende com suas opções refrescantes, incluindo bubble tea, chá milk, soda coreana e soda italiana.

NIPO FESTIVAL

De 8 a 10 de março, no Taguatinga Shopping, Estacionamento H. Sexta-feira e sábado, das 12h às 22h. Domingo ,das 12h às 20h. Entrada: R$30 inteira e R$15 meia (cosplayers, estudantes, doadores de alimentos e demais casos previstos em lei). Crianças até 7 anos não pagam. Classificação indicativa: Livre. Clique aqui e adquira seu ingresso.