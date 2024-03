Um brinde às mulheres!

De rosés sofisticados a brancos refrescantes, cada garrafa é uma celebração das diversidade e elegância feminina. Confira as dicas.

Há muito tempo o vinho deixou de ser assunto apenas para homens. Cada vez mais encontramos mulheres inseridas nesse universo tão fascinante. É crescente também o número de profissionais femininas, como enólogas e sommelières. No Instagram, ainda há várias influenciadoras de vinhos, dando dicas e promovendo essa bebida.

Pensando nisso, separei uma seleção de vinhos com sugestões de harmonização para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

A bebida oficial delas é o espumante. É difícil encontrar alguma que não goste. Particularmente, considero esse vinho o mais versátil, pois pode acompanhar petiscos, pratos elaborados com carne vermelha, peixe e mariscos, e ainda menus vegetarianos.

Assim, a dica de espumante nacional, inclusive elaborado por duas enólogas, é o Amitié Brut Rosé, com preço médio R$ 70. Harmoniza-se perfeitamente com as entradas, carpaccio de carne ou salmão, bruschetta, caponata de berinjela, queijos e embutidos, costelinha de porco e feijoada.

Já vinho rosé é uma ótima sugestão para acompanhar preparos com carnes brancas e peixes. Para a mulher que curte glamour e sofisticação, a dica é o Rosé da I’m Winery. Feito 100% de uvas Cabernet Sauvignon, ele foi classificado como o ‘Rosé das Estrelas’ por estar em várias cartas de restaurantes com estrela Michelin e outros renomados na Itália e Moldávia, com custo de R$ 300,00 em média.

Para as apaixonadas por vinho tinto, a sugestão é o Último Nativo, Malbec, com estágio por 9 meses em barricas de carvalho americano e francês, de segundo uso, ao preço médio de R$ 160,00. Harmonização perfeita para pratos com carne vermelha e massa com molho de tomate.

As mulheres fãs da refrescância dos vinhos brancos têm várias excelentes opções. Uma excelente e acessível é o Nietos Compañeros, um delicioso blend de uvas brancas da vinícola Gimenez Riili, por volta de R$ 70,00. Combinação inusitada, mas perfeita com carne de porco.

Outro vinho branco é o Sensi Collezione Pinot Grigio, um rótulo elegante e que agrada diferentes paladares. Aqui a harmonização sugerida é com peixes e legumes.