Mais sugestões de bares para ver os jogos da Copa

JBr reúne mais cinco bares, localizados no centro da capital, para quem quer curtir os jogos em clima de festa

A Copa do Mundo tá movimentando o setor de bares e restaurantes do Distrito Federal! Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira entra em campo novamente, para fechar a fase de grupos do mundial, enfrentando Camarões. Como os comandados de Tite já estão classificados, o clima fica até mais propício para assistir ao jogo em algum bar por aí, já que não vai haver aquela tensão da necessidade da vitória.

No primeiro jogo da Seleção, o Jornal de Brasília trouxe dicas de bares que transmitem os jogos com promoções. Agora, vamos a uma nova lista, com estabelecimentos diferentes. Confira:

O Primeiro Bar (SIG, qd. 8) abre bem mais cedo nos dias de jogo do Brasil. Nesta sexta (2), por exemplo, a casa estará de portas escancaradas a partir das 11h, oferecendo buffet de feijoada e petiscos por R4 54,90. Às 13h, tem Carol Nogueira cantando samba para embalar até o apito inicial. Em seguida, Xéu agita a galera com axé, pop e MPB.

O Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) criou o PetisCOPA, um cardápio especial homenageando diversos países com receitas criativas, como Brasil, Argentina, México, Inglaterra, Peru, Chile, Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha e Itália. São petiscos para compartilhar, no valor de R$ 49,90 cada prato, e que servem até 3 pessoas. Representando o Brasil, a casa aposta no picadinho de carne com ovo pochê, farofa e vinagrete; e em um apetitoso dadinho de tapioca, servido com emulsão de ervas ou coalhada fresca.

Outro ponto de encontro para assistir à Copa do Mundo é o Don Romano (Lago Sul e Asa Norte). Com televisores espalhados pelo espaço, o restaurante italiano oferece 50% de desconto nos drinques durante os jogos do Brasil. O público pode saborear entre mais de 20 criações clássicas, autorais e releituras.

O Horta Cozinha Criativa (202 Sul) tem seis TVs espalhadas pelo ambiente. O chef Matheus Camargo preparou pratos inspirados em quatro países que são favoritos para conquistar a competição. Representando o Brasil, um delicioso robalo com molho de manga e limão siciliano, purê de banana da terra e farofa de cacau.

No O Concorrente (409 Norte), além da transmissão dos jogos, a hamburgueria oferece um happy hour com chopp gelado no valor de R$ 6,90, e batata com preço promocional de R$ 5,99. A oferta é válida todos os dias, das 17h às 20h. Para acompanhar, o cardápio conta com suculentos hambúrgueres especiais, como Panino (R$ 24,90) feito com pão brioche selado, um maravilhoso blend angus 180g, mussarela, tomate grelhado e maionese caseira; e o Super Concorrente (R$ 38,90) é um saboroso hambúrguer preparado com pão australiano, blend angus 180g, cheddar cremoso da casa, bacon e cebola caramelizada.