Apitou, começou: confira bares do DF que terão promoção em dias de jogo do Brasil

Foram quatro anos e meio de espera, mas finalmente chegou o dia de o Brasil estrear na Copa do Mundo 2022. E nada agrada mais os brasileiros do que ver a Seleção em um bar com os amigos, principalmente se o local oferecer aquela boa e velha promoção. Por isso, o Jornal de Brasília separou uma lista de estabelecimentos por todo o Distrito Federal que terão uma programação diferenciada durante o Mundial.

A estreia do Brasil é nesta quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia. Nesta primeira fase, a Canarinho joga ainda na segunda-feira (28), às 13h, diante da Suiça, e no dia 2 de dezembro (sexta-feira), às 16h, frente a Camarões.

Oficina Bar – Lago Sul, Asa Sul, Asa Norte, SIG

A rede Oficina Bar, que possui lojas no Lago Sul, Asa Sul, Asa Norte e no SIG, além do Beco, que fica no Saan, terá promoções especiais em todas as unidades para este período de Copa do Mundo.

Para começar, o drink Canarinho está com o preço fixo de R$ 15 até o final do Mundial. Nos dias de jogo do Brasil, o shot de Bananinha vai custar R$ 5, e as promoções de cada dia que o bar já faz, vão continuar.

A primeira unidade do Oficina foi inaugurada em dezembro de 2017, mas na Copa da Rússia (2018), devido aos horários dos jogos, a transmissão das partidas acabou não acontecendo, conta Vitor Meira, um dos sócios do bar, ao JBr. “Desta vez, vamos transmitir todos os jogos do Brasil em todas as unidades. Ao invés de um telão fixo, optamos por colocar diversas televisões espalhadas por todo o bar, para que a galera fique torcendo, mesmo”, afirma.

Vitor explica ainda que, além das promoções para aproveitar o jogo, os bares vão contar com música após a partida. “Na unidade do SIG vai ter pagode, na do Lago Sul vai rolar DJ… ainda estamos pensando em fazer umas coisas diferentes em outros dias. A ideia é chamar o público para torcer pelo hexa”, finaliza.

Para melhor organizar a festa, o Oficina está aceitando reservas, mas os interessados devem entrar em contato logo através do link. A ideia inicial era reservar apenas 50% de cada unidade, mas como a procura foi grande, a equipe acabou abrindo mais vagas. Quem não conseguir, pode tentar a sorte chegando cedo.

Além disso, eles lançaram também o “Bolão do Oficina”, onde o bar vai dar R$ 750 em consumação. “Na primeira fase, quem estiver em 1º no ranking do bolão ganhará R$ 250, e na final, o 1º lugar ganha R$ 500! Se você for tipo a Márcia Sensitiva e ficar em 1º nas duas fases, você vai ter R$ 750 para gastar no oficnia!”, diz a publicação no Instagram.

Deboche – Asa Norte

Localizado na 201 Norte, o Deboche Bar promete fazer uma ‘Copa de Rua’, com decoração telão, local coberto, pagode ao vivo e promoções para cada dia. No evento realizado no útlimo dia 6, chamado ‘Pontapé do Hexa’, a Spaten de 600ml custou R$ 6.

“É tipo um carnaval de rua, é de graça, tem muito samba, muito funk e muito pagode. Não é porque é bagunça que você vai deixar de ver o jogo do Brasil. Vai ter telão gigante, televisão e narração na caixa de som”, afirmam.

Nesta quinta-feira (24), dia da estreia da Seleção Brasileira, vai rolar apresentação do grupo Doze por Oito. No segundo jogo desta fase, no dia 28, será o único dia que o bar estará aceitando reservas, porque também vai rolar um churrasco. No dia 12, a programação é jogo + bateria de escola de samba.

Tarumã – Sudoeste e Gama

O Tarumã Cozinha e Bar possui unidades no Gama e no SIG, e ambas já estão totalmente decoradas para buscar o hexa. As lojas estão equipadas com várias TVs e muitas promoções. O happy hour acontece todos os dias, das 16h às 19h, com 20% de desconto em petiscos e entradas.

Em dia de jogo do Brasil, haverá ‘welcome drink’, música ao vivo e outras surpresas durante a partida. Além disso, o chopp da Heineken vai custar R$ 7,90, e comprando o balde com 5 cervejas, a 6ª sai de graça.

O local também terá programação para a criançada, com pintura de rosto e pipoca.

Churrasquinho do Dudu – Gama

Bar tradicional do Gama, o Churrasquinho do Dudu é outro que já está decorado e pronto para receber os torcedores no jogo do Brasil. A torre de Brahma Duplo Malte de 2,5L vai estar em promoção, de R$ 42,99 por R$ 34,99.

Além disso, eles fizeram o ‘Bolão do Dudu’, para deixar a torcida pelo Brasil ainda mais divertida e emocionante. O primeiro cliente a acertar o placar do jogo entre Brasil e Sérvia desta quinta-feira (24) vai ganhar quatro Brahmas Duplo Malte na torre e uma porção de frango a passarinho. A participação é feita pelo Instagram, e a data de consumação do prêmio será combinada com o vencedor.

Dom ManJu – Gama e Ceilândia

Com unidades no Gama e em Ceilândia, o Dom ManJu Restaurante e Bar vai fazer uma promoção de caipirinha e de gin sempre que a bola balançar as redes dos adversários do Brasil. A Seleção fez gol? Então, por cinco minutos, vai rolar a dose dupla do drink.

O local vai sortear uma camisa do Brasil no dia 24 para os clientes que estiverem no estabelecimento e também vai contar com uma roleta com diversos prêmios entre bebidas e comidas.

Primo Pobre – Asa Norte

Com o recado de que “se o hexa não vier, nóis pega e sai correndo”, o Primo Pobre, que fica na 203 Norte, vai abrir em horário especial para transmitir os jogos do Brasil em telão, com entrada gratuita e música ao vivo.

Na 1ª e na 3ª rodadas, em que o jogo começa às 16h, o bar vai abrir às 14h. Já no jogo de segunda-feira (28), abre às 11h. Sempre com churrasquinho na brasa e chopp a R$ 8,90 até o horário do jogo. O litrão é R$ 13,90 até 19h quando o jogo começa 16h, e até 17h quando o jogo é mais cedo. Se a vitória vier, o bar vai dar uma rodada de Budweiser longneck para todo mundo.