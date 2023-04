Jurassic Park Burger vai ganhar espaço temático interativo com T-rex de 4 metros

O restaurante foi aberto em setembro de 2021 e logo acumulou fãs e filas

Nathalia Durval

São Paulo – SP

O Jurassic Park Burger Restaurant fechou as portas. Mas é apenas uma pausa. A hamburgueria inspirada no filme “Jurassic Park – Parque dos Dinossauros”, na Vila Nova Conceição, vai ganhar uma nova unidade, maior, em outro endereço.



O espaço terá restaurante e ambiente interativo em uma área de 2.000 metros quadrados em um shopping na Grande São Paulo -o fundador da hamburgueria, Renan Pizii, não revelou o local.

A novidade vai seguir a mesma temática, com decoração que celebra o clássico de Steven Spielberg sobre dinossauros, que completa 30 anos.



Segundo Pizii, a área de alimentação vai ficar separada da de entretenimento, antes unificadas. No novo projeto, foram criados espaços nos quais os visitantes, sobretudo crianças, podem interagir.



Entre eles, está um anfiteatro que recebe apresentações que contam a história dos animais pré-históricos. Ambientes vão recriar cenários do longa dos anos 1990, como um laboratório e o centro de visitantes do parque de dinossauros.



As atrações principais são as réplicas de dinos em tamanho real, como um tiranossauro rex de cerca de quatro metros de altura, trazido da matriz. O espaço vai contar ainda com detalhes como plantas artificiais com cheiro de vegetação e caixas de som espalhadas pelo local. Há também a réplica do carro usado no filme, no qual os personagens passeiam pelo parque.



Pizii, fã da franquia, criou a Jurassic Park Burger em parceria com o estúdio Universal, e teve acesso a material original usado por Stan Winston, responsável por dar vida aos animais no primeiro filme, lançado em 1993.



O restaurante foi aberto em setembro de 2021 e logo acumulou fãs e filas -no Instagram, o perfil tem 351 mil seguidores. O espaço na zona sul ficou pequeno para a marca, diz Pizii. O endereço anterior ocupava uma área de 700 metros quadrados distribuídos em quatro andares.



“Procuramos escutar todas as críticas, como problemas de estacionamento e acessibilidade, e estamos melhorando agora na nova unidade. A gente também está se preocupando com a parte visual”, afirma.

O cardápio também será reformulado. Por fim, haverá no local uma loja de colecionáveis da Iron Studios, empresa fundada por Pizii. A previsão é que o restaurante seja inaugurado no segundo semestre deste ano.



Enquanto isso, a hamburgueria opera por delivery, com menu de sanduíches, porções e chocolates. Os pedidos são feitos pelo iFood.