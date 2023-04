Benzadeus, Jah Live, Elas que Toquem e Lupa fazem show gratuito na segunda seletiva do Festival Cultura Candanga

Evento gratuito acontece de 13 a 16 de abril, no estacionamento 9 do Parque da Cidade

A segunda seletiva do Festival Cultura Candanga já tem data certa para acontecer De amanhã (13) a domingo (16), artistas locais de música e dança, representantes das regiões do Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Jardim Botânico, São Sebastião e Paranoá, se apresentam no estacionamento 9 do Parque da Cidade.

Entre as diversas atrações já confirmadas, o público poderá conferir, no dia 14 de abril, o show do sertanejo Léo Costta; já no sábado, 15 de abril, é a vez do grupos de pagode Benzadeus e Elas que Toquem se apresentarem no palco do Festival; e, no domingo, 16 de abril, a banda de reggae Jah Live e a Banda Lupa, que, em 2019, se apresentou no palco do Rock in Rio, encerram o circuito de seletivas do Festival.

Benzadeus. Foto: Divulgação

Outros nomes consagrados como Banda Zero 10, Banda Heat, DJ Junior Fernandes e DJ Carla Veras também integram a programação musical do evento.

O grupo composto por essas regiões soma mais de 30 inscritos que farão apresentação de suas músicas e danças autorais, expondo todo o seu talento para a arte. Após isso, oito artistas, sendo quatro de música e quatro de dança, estarão classificados para seguir na disputa pelo prêmio principal.

Além da apresentação dos artistas locais, nos dias de seletiva, haverá no espaço foodtrucks para alimentação e ainda programação totalmente gratuita e variada para o público em geral, com oficinas de dança e música e ainda, shows de grandes nomes do cenário brasiliense.

As inscrições do Festival Cultura Candanga estão abertas e podem ser realizadas no site do Festival (https://www.festivalculturacandanga.com.br/). A participação é gratuita.

As seletivas foram divididas por grupos (lista abaixo) e já começaram a acontecer. Conforme desta a organização é importante estar atendo ao dia pré agendado para a seletiva de cada grupo.

Grupo III – 23 a 26/03 – encerrada;

Grupo I – 13 a 16/04 – Estacionamento 9 do Parque da Cidade;

Grupo II – 11/05 a 14/05 – Estacionamento do Santa Maria Shopping;

Grupo IV – 1° a 04/06 – Estacionamento Casa Cultural do Guará;

Grupo V – 22/06 a 25/06 – Complexo Cultural de Planaltina.

Serviço

Segunda Seletiva do Festival Cultura Candanga

Data: de 13 a 16 de abril

Local: Estacionamento 9 do Parque da Cidade

Programação: confira a programação completa no Instagram: @festivalculturacandanga e no site https://www.festivalculturacandanga.com.br.