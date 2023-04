Maíra Cardi faz tatuagem em homenagem a Thiago Nigro

Vale lembrar que os pombinhos assumiram o relacionamento deles a cerca de apenas um mês e isso chocou a web.

Amada? Não está um pouquinho cedo pra isso não? Que a influenciadora Maíra Cardi é bem emocionada, não é novidade pra ninguém, mas fazer uma tatuagem pro boy com apenas um mês de relacionamento? Oi?

Na manhã desta quarta-feira (12), a coach de emagrecimento deixou vazar uma tatuagem nova em seus dedos, da mão direita, com as letras T e N, a qual os internautas afirmam que tenha sido feita em homenagem ao seu atual namorada, o influenciador Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico.

Nos stories em que a tatuagem aparece, Maíra está em um avião indo para o Rio de Janeiro com o seu amado, para, de acordo com ela, cuidar da saúde de Nigro.

“Dia de cuidar do meu amor. Vim trazer o boy para cuidar dele, estamos no Rio de Janeiro. Ele é muito desleixado com a saúde, meninos são desleixados. Ele é muito branquinho, com essa pele polaca de sol”, declarou a influencer.