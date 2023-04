Makossa Baile Black ganha edição “Dia e Noite” com programação de quase 14 horas de duração

KL Jay, DJ e produtor musical do maior grupo de rap do Brasil, Racionais MCs, e a carioca DJ Tamy, um dos principais nomes da black music, são as duas atrações nacionais convidadas para o baile

Após três edições responsáveis por devolver a vitalidade da cultura hip-hop à plataforma inferior do viaduto da Galeria dos Estados em 2022, e ainda celebrar os 20 anos de criação da festa, a Makossa realiza sua primeira atividade de 2023 no próximo dia 30 de abril. A edição promete agradar os frequentadores mais fiéis do baile black, já que resgata o formato de duas pistas divididas entre o hip hop das antigas e sons mais contemporâneos, programando KL Jay (SP), DJ Tamy (RJ), Markynhos Smurphies (DF) e outros onze DJs e três grupos de danças urbanas. Os ingressos para o evento custam R$ 52 em valor de 2º lote, estão à venda no site Furando a Fila, e estão sujeitos a alteração.

Resgatando os bons tempos de Makossa, do alto de seus 21 anos de estrada, a festa relembra suas “Matinês Black”, aqueles domingos em que o grave e o groove da música negra batiam mais cedo, ao redor e dentro da antiga Churrascaria Floresta. A véspera do feriado de Dia do Trabalhador (segunda-feira) inspira a sair de casa cedo por ser em um domingo. O baile começa, portanto, às 16h30, e se estende noite adentro, indo até às 6h da manhã: um programa em que menores podem entrar se acompanhados dos pais, e que ao longo da noite vai se transformando em um baile black à moda antiga, com o resgate dos clássicos que inspiram gerações. O evento conta com acessibilidade total para cadeirantes, inclusive com área reservada para os mesmos.

Como novidade musical, a festa ganha uma nova residente que se soma aos DJs veteranos Chicco Aquino e Chokolaty, mestre da cena black brasiliense: a DJ Ketlen, natural de Ceilândia, moradora de Águas Lindas e DJ permanente das GIGs da rapper Realleza pelo Brasil. Ketlen e Chicco Aquino são dois dos nomes confirmados da pista Soul Makossa, voltada às variações e atualidades do hip-hop e da cultura musical urbana.

Neste palco, a atração principal é o mestre KL Jay, DJ e fundador em 1988 dos Racionais MCs, o maior grupo de rap brasileiro, ao lado de Mano Brown, Ice Blue e Edi Rock. Em homenagem ao DJ Jamaika, assíduo representante do rap-DF na Makossa e autor de “Tô Só Observando” e “Se Conselho Fosse Bom”, que nos deixou em março deste ano – deixando junto um grande legado no rap nacional, este palco traz também show da rapper Saphira, filha do mestre candango.

Também passam pela Soul Makossa a carioca DJ Tamy, “queridinha de Ludmilla”, residente do Baile da Vogue, DJ do ano no WME de 2020 e presença constante nos melhores festivais e eventos de música, como o Rock In Rio e Lollapalooza; o duo The Beats On, projeto B2B em que o rapper Israel Paixão e do DJ e B-Boy Rafa Nino se revezam nos toca-discos; e a DJ Janna, grande representante feminina dos toca-discos candangos.

Para os saudosos dos bailes que já não rolam mais, a pista Old School será retomada no melhor estilo. Nesta edição, o residente DJ Chocolaty tem a grande honra de receber na Makossa o DJ Markynhos Smurphies para uma homenagem à Smurphies Disco Club, pedra fundamental dos bailes black do rap no DF, criado em 1988 para difundir a cultura musical periférica na Ceilândia e M-Norte. A partir do fim dos anos 1990, o evento passou a ser conhecido em todo o país pela imensa estrutura de paredões e graves que reúnem multidões em diferentes RAs. Ao longo da noite, animam ainda a pista Old School os DJs candangos Raul de La Fuente, Wash, Nilma, Sapo e Savana.

As duas pistas da Makossa ganham performances de três grupos de danças urbanas da cidade: o Pegada Black, especializado em baile charme; o Sista Máfia Crew, grupo de B-girls especializado em danças urbanas; e o Quad Gang Brasília, atração inédita que resgata as danças de patins dos anos 1980, num resgate ao movimento Disco.

Serviço

Makossa Baile Black | Dia e Noite

Data: Domingo, 30 de abril de 2023

Horário: 16h30 às 6h

Valor dos ingressos: R$ 52 (2º Lote)

Ingressos à venda no Furando a Fila

Classificação indicativa: 18 anos (menores só entram acompanhados dos pais)

Informações: https://www.instagram.com/makossabsb