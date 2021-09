Começa amanhã: festival Gosto da Amazônia em Brasília traz 50 casas participantes

De 9 a 26 de setembro, restaurantes servirão pratos preparados com o pirarucu selvagem de manejo

De 9 a 26 de setembro, é a vez da capital do país provar o sabor que preserva a floresta, o Festival Gosto da Amazônia, com realização do Sindhobar e do Mundo Mesa. São cinquenta casas participantes, e o público vai poder experimentar as mais diversas receitas preparadas com o pirarucu selvagem de manejo, o maior peixe de escamas de água doce do mundo. A ideia é divulgar e incentivar o consumo do pirarucu, cada vez mais valorizado na gastronomia, além de gerar renda para as comunidades ribeirinhas e indígenas que contribuem para a conservação de mais de 11 milhões de hectares da Amazônia. E os dois chefs que mais se destacarem no Festival ganharão uma expedição na Amazônia, em 2022, para conhecer uma comunidade de manejo do Pirarucu.

De acordo com o Presidente do Sindhobar Jael Silva, “a coincidência do início do festival Gosto da Amazônia amanhã, com a liberação do horário de funcionamento de acordo com o alvará de funcionamento de cada local, nos dá a certeza que o sucesso do festival será ainda maior. Trará um alento para os 50 restaurantes participantes, e ajudaremos a mãe natureza na preservação do meio ambiente, oferecendo o peixe Pirarucu selvagem de pesca de manejo. Prestigiem os nossos chefes, que se esmeraram em criar o melhor prato, para o deleite de todos.”

Restaurante Noton. Fotos: Tiago Loei e Guto Martins

Restaurante Mayer. Fotos: Tiago Loei e Guto Martins

O Gosto da Amazônia é fruto da cooperação internacional entre o governo do Brasil e dos EUA, executada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e Serviço Florestal dos EUA (USFS), com recursos da Agência para Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) e participação da Operação Amazônia Nativa (OPAN), Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), Memorial Chico Mendes (MCM), Associação dos Produtores Rurais de Carauari (ASPROC) e Associação dos Comunitários que trabalham com Desenvolvimento Sustentável no Município de Jutaí (ACJ) e o Instituto Maniva.

Para conhecer as casas participantes e seus pratos, basta acessar https://gostodaamazonia.com.br/festival/

SERVIÇO

Festival Gosto da Amazônia Brasília

Quando: 9 a 26 de setembro de 2021

Mais informações: https://gostodaamazonia.com.br/festiva