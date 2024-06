Influenciador petista lucra com fake news, revela jornal

Thiago dos Reis, um influenciador político brasileiro, tornou-se um dos principais criadores de conteúdo no país, utilizando táticas de desinformação e agressividade semelhantes às do “gabinete do ódio” da gestão Bolsonaro, mas agora em apoio ao governo Lula (PT), revela em reportagem, o jornal O Estado de São Paulo.

Seus vídeos, que frequentemente distorcem fatos e atacam adversários políticos, geraram mais de 1 bilhão de visualizações desde 2017, trazendo-lhe ganhos financeiros significativos e resultando em 15 processos judiciais por calúnia e difamação.

Thiago negou receber informações do Palácio do Planalto ou dinheiro do governo, alegando que seu canal defende a democracia, diferentemente do “gabinete do ódio”. Entretanto, uma investigação do Estadão revelou que o PT mantém um “gabinete da ousadia” para coordenar influenciadores governistas, com reuniões diárias para definir pautas.

Com 1,5 milhão de inscritos em seu canal principal, Thiago dos Reis é uma figura proeminente na defesa do governo Lula nas redes sociais. Seus conteúdos são conhecidos por distorcer fatos e usar linguagem sensacionalista contra opositores.

Vídeos de Thiago dos Reis no canal Plantão Brasil, que soma cerca de 1 bilhão de visualizações, usam informações falsas ou fora de contexto, além de montagens Foto: Plantão Brasil via YouTube

Exemplos incluem títulos polêmicos como “Foto de Michelle (Bolsonaro) beijando outro homem causa alvoroço” e “Acabou pra ele – Anunciada a morte de Bolsonaro!!”. Além disso, ele propagou desinformação sobre a facada sofrida por Bolsonaro e afirmou que o empresário Luciano Hang teria matado a própria mãe durante a pandemia para obter lucro.

A atuação de Thiago gera receita significativa, com estimativas de que seu canal principal possa render até US$ 110 mil por mês. Ele também solicita contribuições via Pix. Desde as eleições de 2022, seu canal dobrou de tamanho, passando de 883 mil inscritos para mais de 1,5 milhão.

Thiago é frequentemente comparado ao “gabinete do ódio” de Bolsonaro devido às suas táticas de disseminação de notícias falsas e ataques coordenados. Esse método, criticado por Lula e o PT durante a gestão Bolsonaro, é agora utilizado para promover o governo petista.

A Justiça brasileira tenta há dois anos localizar Thiago para que ele responda aos processos movidos contra ele. Ele enfrenta 15 processos por calúnia e difamação, além de um mandado de prisão por uma ação movida pelo próprio pai. Apesar das tentativas, Thiago não foi encontrado e os processos foram arquivados sem resolução. Ele afirmou morar atualmente no México para escapar de ameaças de bolsonaristas.

Thiago dos Reis mantém sua popularidade e influência nas redes sociais, com atuação em diversas plataformas como YouTube, X (antigo Twitter), TikTok, Instagram, WhatsApp e Telegram. Ele se apresenta como um defensor da democracia e nega qualquer apoio financeiro do governo, afirmando que seu trabalho é independente.