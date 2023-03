Dia da Mulher: restaurantes fazem eventos especiais com vinhos

Casas oferecem descontos e experiências voltadas para o público feminino

Casas de gastronomia de Brasília se preparam para homenagear o público feminino no Dia Internacional da Mulher. Os restaurantes Piselli (Shopping Iguatemi) e Don Romano (Lago Sul, Asa Norte e Águas Claras) lançam ofertas e eventos especiais a fim de marcar a data.

No Piselli Brasília, haverá, nos dias 8 e 9, a confraria Esperienza Delle Donne. Será uma degustação de vinhos produzidos no Cerrado, harmonizados com um menu italiano. As convidadas terão a oportunidade de conhecer mais sobre a produção da Vinícola Brasília, encabeçada pelas fazendas Ercoara e Villa Triacca.

Para começar a experiência, será servido um welcome drink por conta da casa junto com o couvert, que inclui patê Piselli, queijo de cabra, salsa e ervilhas; manteiga especial da casa, temperada com ervas e um toque de limão; pão integral de fermentação natural, fornecido pela Casa Almería; grissinis; focaccia; e pinzimonio de legumes.

Na sequência, será servido o Polpettine Di Bacallà, porpetinhas de bacalhau com molho de tomate fresco e pão italiano. De acompanhamento, uma taça de vinho Villa Triacca Sauvignon Blanc 2022.

Depois, é a hora dos pratos principais. Primeiro, é a vez do Tagliolini Neri Con Pesto e Pesce, uma massa fresca, produzida com tinta de lula, molho pesto, lâminas de peixe curado na casa e botarga de Tainha. A bebida escolhida para uma harmonização completa é o Dona Irani Syrah/Grenache/ Tempranillo Rosé 2022. Depois, será servido o Agnello Piselli, duas texturas de cordeiro Ercoara servido no próprio molho e risoni com pesto de hortelã. A sugestão de harmonização para este prato é o Ercoara Maná Syrah 2020.

Por fim, as convidadas vão degustar de uma deliciosa gelatina di grappa e frutti di stagione, uma gelatina de grappa com frutas da estação. A experiência completa, com menu e harmonização de vinhos, sai a R$ 360 por pessoa, com bebidas não alcoólicas inclusas e serviço não incluso.

As interessadas em participar do seleto grupo devem entrar em contato pelo telefone (61) 9913-7191. As vagas são limitadas.

Serviço:

Esperienza Delle Donne – Piselli Brasília

Quando: quarta-feira, 8 de março, ou quinta-feira, 9 de março

Onde: Piselli Brasília – Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Horário: Das 19h às 23h

Para mais informações e reservas: (61) 9913-7191 (vagas limitadas)

Foto: Raimundo Sampaio/Divulgação

Promoção o mês inteiro

Já no Don Romano, terá promoção durante todo o mês de março. A mulher que levar um dos vinhos selecionados pela casa ganahrá 30% de desconto na segunda garrafa. Os rótulos foram produzidos na Romênia. Entre as opções, o La Umbra Feteasca Regala: vinho branco fresco, bem equilibrado com sabores delicados de frutas frescas e ameixa seca. Delicioso acompanhando pratos com saladas, carnes brancas e queijos leves. A primeira garrafa sai por R$ 90, e a segunda por R$ 63.

Para harmonizar com pratos que levam frango e/ou ensopados, o Byzantium Rosso é ideal. No valor de R$ 160 a primeira garrafa, e R$ 112 na segunda, ele é bem equilibrado, com blend de Feteasca Neagra, Cabernet Franc e Shiraz, e passagem por barris de carvalho durante 9 meses.

Já para os apaixonados por massas, carnes vermelhas e queijos finos, pode combinar essas delícias com o Phahova Valley, que traz aromas intensos de ameixa, cereja e notas de especiarias. Custa R$ 128. A segunda unidade sai por R$ 89.

A oferta é válida de 1 a 31 de março. Os 30% de desconto será aplicado na compra da segunda garrafa de mesmo rótulo ou de menor valor, para consumo no restaurante ou para levar.

Serviço

Don Romano oferece 30% de desconto em rótulos

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 11h30 às 23h Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria

Foto: Divulgação

Sobremesa ou drink de graça

Comandado pela chef Priscila Deus, o Pobre Juan Brasília (Iguatemi) também preparou uma promoção especial. As mulheres que fizerem reserva antecipada para a quarta-feira (8) vão ganhar uma sobremesa ou um drink do mês como cortesia, à escolha da cliente. A homenagem vale para cada mulher que estiver na mesa reservada e, para isso, é necessário consumir ao menos um prato principal.

Serviço

Pobre Juan Brasília

Quando: Quarta-feira, 8 de março, das 12h às 15h e das 19h às 22h

Onde: Shopping Iguatemi Brasília, Piso Térreo – Lago Norte, Brasília

Reservas: (61) 3034-5727

