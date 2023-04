Chama Bar & Cozinha inaugura com novo conceito de bar e cozinha autoral para incrementar as noites brasilienses

A oitava casa da rede de churrascaria Fogo Campeiro abre as portas com uma proposta diferenciada: gastronomia de qualidade, com pratos autorais e petiscos clássicos, música ao vivo e espaço kids

Chegando para incrementar o repertório gastronômico da capital, o restaurante Chama Bar & Cozinha faz sua estreia no Distrito Federal em evento voltado para imprensa e convidados nesta quarta-feira (26), a partir das 19h. Localizada na região ADE em Águas Claras, a nova casa pertence à rede de churrascaria Fogo Campeiro e incorpora elementos da comida de boteco e cozinha autoral, com opções de refeições completas para toda a família, brinquedoteca, produção de drinks e atrações musicais variadas.



Com estilo contemporâneo e despojado, o Chama Bar & Cozinha chega como uma opção de bar com gastronomia de alta qualidade e o amor pelo churrasco, que é marca registrada do grupo. De acordo com Alan Souza, um dos sócios da casa, a inauguração do novo estabelecimento é fruto da solidificação da marca na capital. “Nosso objetivo é oferecer um ambiente agradável e acolhedor para toda a família, com direito a uma brinquedoteca super colorida para alegria da garotada e tranquilidade dos pais”, afirma o empresário.



Cardápio autoral – Com a proposta de oferecer uma experiência gastronômica diferenciada, sob a curadoria do chef Carlos Ney Freire, o cardápio do Chama Bar & Cozinha conta com diversos tipos de cortes especiais, entradas, petiscos, acompanhamentos, saladas, frutos do mar, massas e, é claro, sobremesas. Preservando a paixão pelo churrasco que fundou a rede de restaurantes inspirada na tradição gaúcha, o cardápio também tem uma sessão de carnes na parrilla e oferece cortes nobres, que não podem faltar em uma refeição de primeira.



Ao todo, serão quase 50 opções de petiscos, que possuem o selo de qualidade da Fogo Campeiro, para dividir com a família e amigos. Diferente dos bares convencionais, o menu ainda conta com uma variedade de pratos autorais do chef Carlos, que também assina o cardápio da rede de churrascarias há mais de dez anos. “Nós nos dedicamos em elaborar um cardápio de comida de boteco que prima pelo melhor custo benefício, com porções generosas para compartilhar e até levar para casa”, ressalta o chef Carlos Ney Freire.



Entre os destaques que serão servidos exclusivamente na casa estão o Filé Asa Sul (R$140,00), coberto com molho roti e um toque de geleia de frutas vermelhas; a Carne de Sol Chama Bar (R$130,00), servida com um baião de dois cremoso, mandioca cozida e queijo coalho; a Pescada ADE (R$110,00), que é grelhada no azeite com molho de camarão; o Medalhão de Filé Águas Claras (R$130,00), que vem acompanhado de tiras de bacon grelhado, molho madeira, arroz branco e purê de batata; e o Camarão Chama Bar (R$98,00), gratinado com queijo mussarela e batata palha e servido com arroz cremoso com ervilhas e presunto.



Entre as muitas variedades de petiscos, os frequentadores do Chama Bar poderão se surpreender com o feijão verde com carne de sol (R$44,00); com o bolinho de carne paulista (R$34,00); com o filé trinchado ao molho madeira (R$54,00); com o camarão alho e óleo (R$59,00) e com as demais variedades de pastéis, bolinhos e espetinhos tradicionais, que não podem faltar em qualquer cozinha de bar.



No quesito bebidas, a casa conta com chopp Brahma (R$ 9,90) e Patagonia (R$12,90), além de bebidas quentes, como vodka (a partir e de 12,90), Clube do Whisky (dose black Label a partir de R$ 19,90 e garrafa R$299). Na carta de drinques, além dos clássicos como o Moscow Mule e Red Mule (R$24), há também os exclusivos da casa, como o Caipivodka à moda Chama (R$ 24). Aberta todos os dias, a casa conta com música ao vivo de quinta a domingo.



Sobre o Chama Bar & Cozinha – Pertencente à rede Fogo Campeiro, churrascaria renomada que une a tradição gaúcha com a boa gastronomia, o Chama Bar & Cozinha incorpora a temática de uma casa noturna ao oferecer drinks e petiscos variados, além de muita música ao vivo. O cardápio autoral, assinado pelo chef Carlos Ney Freire, servindo refeições completas e deliciosas para toda a família, é um dos diferenciais da casa. O Chama conta, ainda, com brinquedoteca para as crianças se divertirem, enquanto os pais aproveitam a estada com toda segurança e tranquilidade.

SERVIÇO

Inauguração do Chama Bar & Cozinha

Data e Horário: 26/04, quarta-feira, a partir das 19h

Endereço: SH Arniqueiras ADE Águas Claras – Taguatinga, ao lado da churrascaria Fogo Campeiro – Brasília (DF)

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta, a partir das 17h. Sábado, a partir das 11h30. Domingo, das 11h30 às 17h.

Site: www.fogocampeirobsb.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/chamabarecozinhabsb/