Cervejaria artesanal Urban chega a Brasília

A Urban oferece cinco rótulos de cerveja, todos com fabricação própria e receitas da sommelier Marina Lima, idealizadora da casa

A Cervejaria Urban acaba de aterrisar em Brasília para movimentar o cenário de cervejas artesanais da cidade. A proposta dos criadores é oferecer rótulos que se encaixem em diversos momentos do cotidiano.

A responsável pela Urban é a sommelier Marina Lima, que aliou a sua vontade de montar um negócio com a paixão por cervejas. A loja foi aberta no final de setembro, no edifício Miamin Center, no Sudoeste.

A Urban oferece cinco rótulos de cerveja, todos com fabricação própria e receitas da própria Marina Lima. São eles: Lager, American Blonde Ale, Neipa, American Pale Ale e Double Ipa com toque de frutas vermelhas. “Todas possuem corpo de leve para médio, para que possam agradar a diversos paladares”, explica Marina. Em breve, a cervejaria vai acrescentar mais três tipos.

O cliente pode escolher por consumir os rótulos no formato chopp ou a versão em lata, com o mesmo sabor, só mudando a forma de envasamento; e pode beber na loja ou levar para consumir em outro local, envazando o produto em growlers (garrafas específicas para armazenamento de cerveja). “É um grande diferencial poder levar o produto com todas as características Urban para consumir em casa, com os amigos, a família ou até levar para uma balada. Nossa cerveja envasada em um growler pode ser apreciada em até cinco dias”, diz Marina.

Foto: Divulgação

Quanto ao atendimento, a Urban utiliza o modelo My Tap: o cliente serve-se da quantidade desejada do sabor escolhido, e os valores vão sendo adicionados a um cartão para ser pago ao final do consumo.

Os que chegam ao local encontram sempre a sommelier Marina por lá, ajudando o cliente a se servir, explicando sobre alguma cerveja ou mostrando os produtos à venda, que vão desde copos a camisetas e growlers personalizados. “A Urban é a minha cara. Estou sempre na loja, atendo todos os clientes e faço questão de explicar tudo sobre cada rótulo. A loja não é para mim, é para as pessoas”, conta.

Além disso, a propaganda boca-a-boca vem alavancando o movimento da loja. “As pessoas que provam a nossa cerveja gostam e voltam, além de indicar para os amigos. Assim, estamos formando uma clientela de todo o Distrito Federal. São consumidores amigos, parceiros e fieis, que entendem que a nossa filosofia é fazer parte da vida de pessoas independentes, modernas e conscientes. Essa é a Urban, esse é o nosso diferencial.”

Serviço

Urban Cervejaria

Local: CCSW 6, loja 35. Edifício Miami Center, Sudoeste (referência: prédio ao lado do Pão de Açucar, lateral).

Horário de funcionamento:

Terça a sexta, das 17h às 21h | sábado, de 11h às 21h | domingo, de 11h às 15h