Brasília recebe Origem Week e Chocolat Festival

A capital federal recebe neste fim de semana, até domingo (26/5), dois grandes festivais para os amantes da gastronomia: a segunda edição do Chocolat Festival e, pela primeira vez na cidade, o Origem Week. Além de atração para amantes da boa mesa, as iniciativas fomentam sustentabilidade, cultura e negócios. A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas passem pelo Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A entrada é 1kg de alimento não perecível.

O Origem Week é uma feira de negócios que reúne o setor produtivo local, com foco em melhorar a competitividade e promover comercialmente produtos vinculados às condições e características regionais. Com práticas sustentáveis, o evento fortalece o capital econômico e social dos estados por onde passa, evidenciando a sua diversidade gastronômica e cultural.

Origem Week – Edição Bahia/ Divulgação

Portanto, o espaço se propõe à valorização de produtos e produtores regionais, do gourmet ao artesanal, com apresentações culturais, artesanato, palestras, oportunidades de negócio e showcooking. A estreia em Brasília marca a expansão do projeto, que já teve três edições na Bahia e, ainda este ano, vai atravessar o Oceano Atlântico e desembarcar na Europa, com edições previstas em Portugal, Bélgica e Espanha. Em suas três primeiras edições, na Bahia, já contabilizou mais de 30 mil visitantes, 250 marcas de produtos originais lançados, cerca de 200 expositores e uma movimentação que passa dos R$ 6 milhões em negócios.

Origem Week – Oficina Infantil na Edição Bahia/ Divulgação

“Estamos muito felizes em trazer a Origem Week para Brasília. A cidade tem um público ávido por experiências gastronômicas e culturais autênticas, e o Origem Week é uma grande oportunidade para conhecer e valorizar a riqueza da produção regional e nacional”, explica Marco Lessa, idealizador dos eventos.

Já o Chocolat Festival, maior evento de chocolate e cacau da América Latina, agora passa a integrar uma das programações do Origem Week. Sucesso em sua primeira edição no ano passado, com público significativo e muitos negócios gerados, sua proposta vai além de ser um momento de agradar ao paladar. O festival também se compromete com o consumo consciente, além de impulsionar a indústria, o agronegócio e o turismo. Conectando, assim, produtores e consumidores, em degustações, negócios, espaço infantil, showcooking, esculturas, palestras e workshops, dentre outras atividades. Já são 35 edições desde 2008 –– duas destas em Portugal ––, com mais de 1,5 milhão de visitantes.

Chocolat Festival. Banco de imagens

Origem Week e Chocolat Festival Brasília

Neste fim de semana, até domingo (26/5), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Entrada: gratuita, com doação voluntária de 1kg de alimento não perecível. Informações: Origem Week e Chocolate Festival.