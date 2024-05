Movimento em Prol do Vinho Gaúcho Lança Selo Especial e Carta Aberta

Em solidariedade aos atingidos pela recente catástrofe climática no Rio Grande do Sul, o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) reforça a valorização dos vinhos, espumantes e sucos produzidos localmente. A iniciativa inclui o lançamento de um selo especial para destacar esses produtos nos pontos de venda, tanto no Estado quanto em outras regiões, juntamente às hashtags #CompreVinhoGaucho e #AjudeRS para amplificar o alcance nas redes sociais.

O selo será distribuído entre as vinícolas associadas às entidades que compõem o Consevitis-RS (Uvibra, Agavi, Fecovinho e ACIU). O objetivo é chamar a atenção dos consumidores para a origem do produto, incentivando a compra e contribuindo para a revitalização do setor. Inicialmente, serão impressas 500 mil unidades. O selo também está disponível para download em versões para impressão e digital.

Selo Vinho Gaúcho/ Divulgação

“Ainda estamos enfrentando as consequências da catástrofe, e muitos produtores foram fortemente impactados. Além de continuar acolhendo os afetados, precisamos movimentar a economia. Valorizar os produtos gaúchos é uma das formas de prestar esse apoio”, afirma Luciano Rebellatto, presidente do Consevitis-RS.

A campanha também inclui uma carta aberta em agradecimento às inúmeras manifestações de solidariedade de todo o Brasil, que chegaram por meio de doações em dinheiro, mantimentos, equipamentos e a presença de voluntários. Assinada em nome dos produtores gaúchos, a carta convida o leitor a continuar ajudando e consumindo produtos do Sul, reconhecidos nacional e internacionalmente como fruto de séculos de tradição, investimento em tecnologia e, principalmente, do cuidado e dedicação dos produtores locais.

A Cadeia Vitivinícola Gaúcha em Números

Um estudo recente do Consevitis-RS, intitulado “Complexo Econômico da Uva e Derivados”, revela que a produção de uvas e vinhos representa aproximadamente 2% do PIB gaúcho, sem incluir atividades relacionadas ao enoturismo e à enogastronomia. O setor abrange cerca de 12,5 mil propriedades produtoras de uvas, com uma área plantada total de 44.473 hectares, distribuídas por diversas regiões. A atividade envolve cerca de 60 mil agricultores familiares, sustentados pela produção de uvas. Atualmente, há aproximadamente 550 vinícolas e cooperativas registradas.

Selo Vinho Gaúcho. Crédito Circle Lab/ Divulgação

O setor vitivinícola é crucial para:

Gerar emprego e renda;

Desenvolver e inovar a agricultura familiar e suas indústrias vinícolas;

Promover sustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental;

Impulsionar outras atividades como enoturismo, enogastronomia, eventos e hotelaria;

Contribuir para o financiamento de políticas públicas através da geração de tributos;

Reduzir desigualdades sociais;

Promover o reconhecimento internacional dos produtos brasileiros, com centenas de premiações.

No momento mais crítico da história do Rio Grande do Sul, o Brasil demonstrou um imenso carinho pelos gaúchos. Doações em dinheiro, voluntários de todos os estados, apoio com mantimentos, água potável, barcos, jet skis e muita solidariedade foram enviados. É essencial que essa ajuda continue até que a reconstrução seja concluída. Quem puder apoiar o setor vitivinícola comprando produtos das vinícolas gaúchas estará ajudando a minimizar as consequências dessa tragédia.