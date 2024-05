Voltei ao Hum! Burguer e me surpreendi positivamente

Hambúrguer de franquia na coluna? Pois é, menino! Depois de anos desde a minha última incursão em uma loja do Hum! Burguer, fui convidado para conhecer a nova linha de sanduíches assinada pelo chef paulistano Luiz Felipe, que criou quatro novas receitas para a marca, com foco no público mais exigente.

Em minha última visita, em meados de 2018, saí arrasado, para não dizer outra coisa, com o atendimento, a qualidade do sanduíche e o preço. De lá pra cá, nunca mais voltei.

Agora, decidi dar uma nova chance para conferir as novidades e ver como anda a operação por aqui. A unidade que visitei fica em Taguatinga Norte, na QNA. Então minha recomendação se baseia na experiência que tive por lá, embora o Hum! Burguer tenha outras lojas na cidade. Outro ponto a ser grifado é que a mudança recente de franqueados.

Começando pela localização, achei bem boa, de fácil acesso, embora não possa dizer o mesmo para o quesito estacionamento. Já o atendimento, de cara, outro nível: atencioso e ágil, como deve ser.

A nova linha de “especialidades” chamou minha atenção, principalmente, pelos preços justos –– diria mais pé no chão –– dos hambúrgueres “gourmets”, que variam entre R$ 37,90 e R$ 42,90.

Minha primeira escolha foi o Sweet Bacon (hambúrguer 100% Angus de 160g, com Catupiry® cremoso, cebolinha fresca e finalizado com cubos de bacon caramelizado e pão tostado na manteiga, a R$ 37,90). O hambúrguer no ponto certo, e o pão macio e úmido me agradaram bastante.

Panko Cheese, Hum! Burguer. Reprodução do Instagram.

Depois, parti para o Panko Cheese (burger 100% Angus de 160g, com um delicioso disco de 120g de mix de queijos empanado na farinha panko, um toque de mel, tomate italiano, alface-americana, tiras de bacon crocante, maionese tártaro especial, a R$ 42,00). Um monstro em tamanho e com recheio pra nem os mais famintos botarem defeito. A combinação da boa carne e uma fritura bem feita do queijo deixou tudo bem atrativo.

O meu preferido mesmo foi o Pepperoni (burger 100% Angus de 180g com queijo prato, fatias de pepperoni e um toque de molho sweet chili, finalizado com cebola crispy, a R$ 38). Achei a mistura de sabores bem interessante, o tamanho ideal para mim e recheio de qualidade.

Pepperoni, Hum! Burguer. Reprodução do Instagram.

Saí bem feliz por ter dado uma nova chance à franquia. Frente aos concorrentes gigantes estrangeiros, o Hum! Burguer sai levando a melhor no quesito qualidade de insumos e custo-benefício, viu?

Não chega a ser propriamente um sanduíche artesanal e nem considero que esse seja um mote desejável para eles alcançarem. Percebi que a marca está focada em oferecer uma experiência rápida e honesta, com melhorias notáveis e uma identidade mais marcante.