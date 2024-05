Rota do Vinho no DF, 6º Hidden e retorno do Le Vin 

Brasília entra na rota do enoturismo

Os campos nos arredores de Brasília reservam aromas inesperados. Atualmente, o entorno da nossa capital tem sido o cenário principal de notas frutadas, florais, cítricas e amadeiradas. Sim, estamos falando de vinhos. São mais de 10 produtores de uvas e também da bebida que fomentam o mercado enólogo nos arredores do Cerrado. Pensando nisso, esses empreendedores construíram a Vinícola Brasília, localizada na BR-251, KM 07 – PADF. O local dispõe de uma estrutura de vinificação entre 10 vinhedos, onde cultivam variedades como Syrah, Tempranillo, Cabernet Franc e outras. Para visitações, acesse: https://vinicolabrasilia.com.br/.

Vinícola Brasília. Reprodução da Internet.



Hidden faz dobradinha com Casa Manchete

A chef Mara Alcamim estreia na 6ª edição do Hidden, que está de volta à Casa Manchete, a partir desta quinta-feira (23/5) . Conhecida pelos restaurantes Na Mata e Farofa em São Jorge, na Chapada dos Veadeiros (Go), ela é quem estará no cardápio da primeira semana. Entre as delícias, as Asinhas de Frango do Farofa Chapada (seis pedaços crocantes com molho de tangerina, gergelim e wasabi); o Arroz Cremoso com Shimeji (manjericão e pimenta rosa): e o Choripán da Chef (pão recheado com linguiça caseira suina, chimichurri e maionese de limão-siciliano).

Chef Mara Alcamim. Reprodução do Instagram

Além de Alcamim, o Hidden terá outros chefs renomados como Ronny Petterson, Raquel Amaral e Babi Frazão, além de Dudu Cavalheiro com um trailer que oferecerá sanduíches e pastéis após as 21 horas.



Bom filho à casa torna

Sabe aquela experiência gastronômica que nos faz perder a noção de tempo? Agora, adicione a isso o charme e o sabor autênticos da culinária francesa e voilà, o Le Vin Bistrô está de volta, com reinauguração marcada para esta quarta-feira (22). A renomada casa gastronômica abrirá suas portas na CLS 402, prometendo uma combinação de pratos clássicos e novas criações em seu cardápio, impulsionada pelo entusiasmo de um grupo de seis amigos empresários que desejam transformar o restaurante na primeira escolha para aqueles que entendem que uma refeição excepcional vai muito além do prato servido. “Sempre gostamos de restaurantes com vida, alma, que provocam sensações. E o Le Vin, tanto em São Paulo, quanto o de Brasília, sempre foram lugares que gostamos de frequentar, onde conversamos por horas a fio. Sentimos muita falta desde quando fechou”, conta o advogado Wagner Parente (foto), sócio e idealizador do projeto.

Wagner Parente, sócio e idealizador Le Vin Bistrô em Brasília. Foto de Lara Queiroz/ Lazu Comunicação

“O fato é que agora apareceu a oportunidade de reabrirmos a marca em um dos lugares mais privilegiados para empreendimentos gastronômicos, que é a 402 Sul, então nos colocamos esse desafio e de irmos além, trazendo novidades que venham a agregar ainda mais valor à operação”, completa.

Steak Tartare – Le Vin Bistrô. Foto de Lara Queiroz/ Lazu Comunicação

Quem também ajuda o Le Vin nesse retorno triunfal (e aguardado) é o chef Francisco Márcio Freitas. Ele que já integrou a equipe do Le Vin Bistrô, volta a contribuir com seu talento para executar o menu, que também trará novidades, incluindo opções para vegetarianos. No quesito sobremesa, destacam-se o tradicional Pudim Le Vin (R$ 29), feito com ingredientes de alta qualidade, e a Mousse de Queijo com Creme de Goiabada (R$ 29), uma nova criação que promete encantar os paladares. Ambas as sobremesas representam uma fusão irresistível de sabores brasileiros e franceses, refletindo a essência do que os sócios desejam para essa nova fase do restaurante. Mas além das novas adições, os clássicos permanecerão. Entre eles, o queridíssimo e icônico Steak Tartare (foto acima), Coq au Vin (R$ 85), Confit de Pato (R$ 118) e a Paleta de Cordeiro com lentilhas de Puy, importadas diretamente da tradicional região da França (R$ 208). Anote na agenda: a partir desta quarta-feira (22/5), Le Vin estará nas entrequadras emanando a experiência e o sabor francês como nunca em Brasília.