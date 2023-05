Esse único encontro está marcado para a próxima segunda-feira (8) no restaurante localizado no centro de São Paulo

Nadine Nascimento

São Paulo – SP

O restaurante Cuia, da chef Bel Coelho, recebe Ieda de Matos, da Casa de Ieda, para um jantar em homenagem às àyabas– deusas da diáspora africana no Brasil. Para a ocasião, foi criado um menu de seis tempos que tem como inspiração os rituais religiosos e as personalidades de cada deusa.



Esse único encontro está marcado para a próxima segunda-feira (8) no restaurante localizado no centro de São Paulo, que abrirá excepcionalmente nessa noite. A experiência custa R$ 340.



A composição do menu foi pensada para homenagear as orixás mulheres Iemanjá, Nanã, Oxum, Iansã, Ewá e Obá. “Elas representam as águas, a maternidade, a fertilidade, a prosperidade, o amor e a luta justa por seus direitos e espaços. Ieda e eu nos sentimos totalmente representadas por essas deusas e forças da natureza”, afirma Bel Coelho.



O evento também conta com harmonização de bebidas, com os vinhos da familia Kogan Wines, cerveja Nativa, da Blondine, e Aluá, uma bebida fermentada ancestral, de origem afro-indígena. O complemento fica por R$ 160 a mais no valor.



Primeiro, são servidos dois petiscos: o croquete de xinxim de pato, lambão e molho de coco fermentado e o acarajé com vatapá de batata-doce. Em seguida, prova-se o caldo de lambreta e a manjuba crocante com efó de taioba e dengué (bebida de milho branco e açúcar).



Está reservada para o prato principal a almôndega de cabrito com vatapá de milho crioulo e pipoca de feijão-manteiguinha. Na sobremesa, será servido o sorvete de gema com banana brûlée, gelatina de melaço de cana, ado (fubá de milho torrado temperado) e caramelo de especiarias brasileiras.



Natural da Chapada Diamantina, Ieda de Matos é radicada em São Paulo. Em 2018, abriu seu próprio restaurante no bairro de Pinheiros, o Casa de Ieda, onde apresenta aos paulistanos ingredientes e pratos pouco difundidos por aqui, como sarapatel e godó de banana-verde.



“Falar de matriz africana na gastronomia é muito importante, ressaltar as orixás mulheres é falar de subjetividades coletivas de mulheres negras no que diz respeito às multiplicidades de suas vozes. Uma homenagem a nossas ancestralidades matrilineares que vão além de datas predefinidas comercialmente”, diz de Matos.



Cuia Restaurante e Bar.

Avenida Ipiranga, 200 (Edifício Copan, loja 48), Centro.

Reservas: pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 97617-9154.

Restam poucos lugares para as 21h30.