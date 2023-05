O sucesso da canção foi catapultado por um vídeo do influenciador Xurrasco

A música “Lovezinho” saiu do ar a pedido da editora Sony após a cantora canadense Nelly Furtado ter cobrado direitos autorais pelo uso da melodia de “Say It Right” no refrão do hit brasileiro.

A reportagem entrou em contato com a editora, mas não obteve resposta. No entanto, ao portal G1, a empresa disse que não conseguiu chegar a um acordo com a cantora Treyce, que deu voz a “Lovezinho”.



O sucesso da canção foi catapultado por um vídeo do influenciador Xurrasco, que viralizou fazendo a coreografia da música.



Furtado chegou a entrar na brincadeira e também dançou o hit do verão brasileiro, gravando o momento num vídeo que se espalhou nas redes. Mas a editora Sony, que cuida do catálogo de suas composições, entrou em contato com os músicos brasileiros, cobrando os direitos autorais pela música.



Treyce tem 17 anos e faz sucessos com suas versões para hits do pop internacional. Ela alia a carreira artística com a de influenciadora. Há dois anos, Thallita Treyce de Almeida Araújo já somava um milhão de seguidores no TikTok, por onde angariou boa parte de seus fãs.



Além de “Lovezinho” e “Me Chama de Amor”, ela é conhecida por “Malvadin”, que acumula 60 mil vídeos no TikTok.