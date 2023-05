Climão ao vivo: Paulo Mathias e Antonia Fontenelle geram desconforto na Jovem Pan sobre vacina de Bolsonaro

Antônia soltou o verbo no ‘Morning Show’ e não deixou de falar sobre o fato do ex-presidente dizer que não tomou vacina contra a Covid-19 e apresentar a vacina no cartão de vacinação

Devido a alteração no cartão de vacina de Bolsonaro, que veio a tona nesta manhã (03), o assunto voltou a ser muito comentado nas redes e Antônia Fontenelle não deixou de comentar o fato no ‘Morning Show’. A comentarista e o apresentador Paulo Mathias pegaram fogo e trocaram farpas ao vivo depois que os fatos vieram à tona. Antônia ainda fala que uma pessoa disse que poderia burlar o seu cartão de vacinação. “A gente está caminhando para um problema muito sério nesse país, tenho filhos porque se eu não tivesse não ia ter canal de televisão que me impedisse de falar o que eu penso, o pouco que eu sei e o que eu gostaria de dizer. Rezei antes de entrar nesse programa para não arrumar problema para mim”, disse ela. Paulo interrompe e solta: “Tem um ponto nessa história, não estamos falando da liberdade da pessoa se vacinar. A questão não é a liberdade de escolha, o que estamos falando é de uma falsificação de um cartão de vacinação, é alguém que utilizou vias públicas para entrar no site, que é um sistema sério, para mudar aquele item de vacinação”, declarou. Antônia ainda fala sobre o convite para mudar o seu registro. “Me ofereceram várias vezes para saber que eu não quero me vacinar, por medo. Lá fora todos respeitam, agora vou dizer, Paulo, pessoas me ofereceram para burlar, eu levo quem foi pelo braço”, finalizou.