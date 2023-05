Manu Gavassi diz ter odiado ensaio nu

A ex-BBB, que participou da 20ª edição do reality da Globo, reconheceu que tomou uma atitude arriscada ao revelar que não tinha gostado do trabalho

Lá se vão sete anos desde que Manu Gavassi, 30, posou nua para uma revista masculina. O ensaio, que para muitas famosas é uma experiência interessante, virou um arrependimento e tanto para a vida da atriz e cantora. Ela confidenciou ter odiado o trabalho e ainda contou todo o imbróglio que até envolveu seus milhares de fãs.



“Odiei. Falaram que eu poderia escolher a minha capa, mas foi para me dobrar. Quando eu fui falar com a direção, eles já tinham publicado o trabalho”, começou. Manu ainda explicou que o veículo não teve a sua autorização para distribuir a revista e a sua reação foi pedir para que os fãs não comprassem a publicação para forçar um novo ensaio.



“Quando eu vi aquilo, me senti tão desrespeitada por ter sido representada como mulher e de qualquer jeito. Foi sem meu aval e nenhum cuidado”, lamentou em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.



A ex-BBB, que participou da 20ª edição do reality da Globo, reconheceu que tomou uma atitude arriscada ao revelar que não tinha gostado do trabalho e ainda por cima ter batido o pé contra o veículo. “Eu tinha vinte e poucos anos e não era ninguém. Isso poderia ter me fechado muitas portas!”.



Manu também confessou o motivo que a levou posar nua não tinha a ver com o lado financeiro. Ela queria desvincular sua imagem juvenil, principalmente após atuar em Malhação Sonhos, da Globo, em 2014. Gavsassi interpretou a personagem Vicki, uma patricinha que fazia de tudo para atrapalhar o romance de Pedro (Rafael Vitti) e Karina (Isabella Santoni).