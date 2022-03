Planejamento financeiro em tempos de crise

Se você é um massoterapeuta ou trabalha com terapias integrativas certamente deve ter vivenciado um momento delicado durante a pandemia.

Para evitar dificuldades financeiras, o terapeuta, geralmente autônomo, precisa se organizar. Um bom planejamento fará toda a diferença para atravessar situações que inviabilizam seus atendimentos.

No vídeo dessa semana, a diretora do Instituto Atmo Danai, traz algumas dicas que irão ajudá-lo a sobressair momentos de crise e a se preparar para as adversidades inerentes aos profissionais da área.

Confira algumas dicas

Namastê!