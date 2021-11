O poder das cores: O que é análise de coloração pessoal?

Consultora de imagem orienta sobre o uso correto das cores respeitando as características do tom de pele de cada pessoa

Você sabia que as cores têm o poder de comunicar algo? Além de nos ajudar a enaltecer nossa beleza natural, deixando o rosto mais harmônico e alguns pequenos truques como: suavizar olheiras, rugas, manchas e muito mais. Para isso que existe a colorimetria pessoal que consiste na análise da combinação das cores da pele, sobrancelha, cabelos e olhos, com as de possíveis roupas e acessórios.

A análise de coloração pessoal é uma das etapas da Consultoria de Imagem e Estilo por meio da qual descobrimos as cores que combinam e realçam a nossa beleza. O teste só deve ser feito por profissional qualificado e de forma presencial, ainda não há métodos que garantam a efetividade do resultado realizado de forma on-line. A análise técnica do teste é feita comparando tecidos específico, como orienta Cleyciane Lima, consultora de Imagem e Estilo: “Nessa análise vamos observar como a pele reage ao colocar esses tecidos próximos ao rosto. Esses tecidos levam em consideração 3 características das cores: profundidade, intensidade e temperatura.

Ou seja, veremos se você fica bem de cores claras ou escuras, de cores intensas ou suaves e de cores quentes ou frias. Ao usar as cores que nos valorizam a nossa pele fica mais iluminada, rejuvenescida e com aspecto de saúde. Já as cores que não nos favorecem podem nos deixar com o semblante cansado e, ainda, evidenciar aquelas manchinhas de sol que nos incomodam. Sabe aquele batom que você achou lindo na sua amiga, mas que em você não ficou bom? Sabe aquela blusa que você comprou na promoção, mas que você não consegue usar?

Isso pode acontecer porque a cor do batom não é a ideal para o seu subtom de pele ou porque a cor da blusa não tem as características das cores da sua cartela. Importante frisar que essa análise você fará apenas 1x na vida, o resultado não irá mudar, mesmo que você venha a pintar os cabelos e se bronzear” finalizou.

Para quem ainda não teve a oportunidade de fazer a análise de coloração pessoal uma alternativa é usar as cores universais, que são aquelas que harmonizam com as peles da maioria das pessoas.

Vejam quais são: