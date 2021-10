No próximo domingo (17), Oliver Salon promove mais uma edição do “Corte Solidário”

Que tal cortar o cabelo com um dos melhores hair stylist de Brasília e ajudar quem precisa? Essa é a sua oportunidade. “Doe uma cesta básica e ganhe um corte de cabelo” esse é o objetivo do evento promovido pelo colunista do JBr, Bruno Oliver

Doar é amar. Salão Oliver promove no próximo domingo (17), mais uma edição do seu já conhecido projeto social “Corte Solidário”. O projeto visa arrecadar alimentos não perecíveis para doação às crianças em estado de vulnerabilidade social. A instituição que irá receber os alimentos arrecadados será o Programa Criança para o Bem da Nova Acrópole, instituição que atende 180 crianças em situação de vulnerabilidade social, de 04 a 16 anos, do Varjão, Paranoá e Itapoã. Bruno Oliver e Daniela Azevedo realizam a ação em comemoração ao Outubro Rosa, mês de conscientização da prevenção do câncer de mama, o participante ganha um corte de cabelo mediante a doação de 01 cesta básica. Os agendamentos podem ser pré-agendados ou por ordem de chegada. Para Bruno, o projeto é a forma encontrada para ajudar àquelas pessoas que mais precisam. “É muito gratificante poder ajudar, levar amor e doar o melhor de nós. Nosso projeto ainda renova o visual de quem doa. Já estamos na 7ª edição, e esperamos poder continuar ajudando”, finalizou. E para quem quiser fazer doação do cabelo, serão aceitos a partir de 25cm. Participe e ajude a espalhar o amor. Serviço:

Corte Solidário no Oliver Salon – Especial Outubro Rosa

Domingo, 17 de outubro, das 09h às 12h

Local: Oliver Salon – Clsw 300b bloco 04 loja 01 – Sudoeste