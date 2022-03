Saiba mais sobre técnica utilizada para clareamento íntimo

Utilidade pública: procedimento realizado com Laser de CO2, promove resultados positivos, sem dor e ajuda na autoestima

Muitas mulheres têm procurado técnicas para clareamento íntimo. Vale ressaltar que há diferentes métodos disponíveis atualmente que irão ajudar nesta missão. Uma das mais utilizadas hoje em dia é a técnica feita com laser de CO2 como parte integrante para o tratamento do rejuvenescimento íntimo feminino.

O clareamento íntimo a laser irá promover a remoção da camada mais superficial da pele, ocasionando a renovação celular, além de estimular a produção de colágeno na derme. O resultado é uma sensível melhora na cor, textura e diminuição da flacidez nas áreas tratadas. Minhas pacientes costumam me procurar de forma recorrente com essa insatisfação. Digo que o tratamento traz de volta uma aparência mais jovem e uniforme para sua região íntima, resgatando seu conforto e trazendo de volta a sua autoconfiança.

Não há uma idade específica para que o escurecimento surja, ele pode começar até na puberdade e pode progredir com o passar dos anos. Esta região se torna mais propícia ao aumento da pigmentação por ser mais sensível devido a diversos fatores. Corrigir as causas é fator fundamental para o sucesso do tratamento. Lembre-se, é preciso passar por uma consulta com profissional qualificado e de confiança para avaliar a região e, assim, descartar a presença de qualquer fator que contraindique o método.

O tratamento é personalizado e individualizado. É importante seguir as recomendações a cada sessão juntamente com os cuidados na sua casa. O comprometimento da paciente deve ser total para a eficácia e resultados satisfatórios.

O que causa o escurecimento da região íntima?

Para muitas mulheres a causa são por características genéticas, cor da pele, tipos de vestuário, problemas de saúde, depilação ou hábitos inadequados de higiene podem apresentar a pele das regiões íntimas hiperpigmentadas, ou seja, mais escura do que a pele normal. O atrito constante do local de dobra úmida causa hiperpigmentação da pele. Para se proteger, a pele cria uma camada espessa que vai escurecendo com o passar dos anos.

A Menopausa, quimioterapias, obesidade e tabagismo são fatores que podem interferir com a coloração destas regiões e intensificar esses sintomas.

Quando é indicado esse procedimento ?

É recomendado para mulheres na menopausa, após cirurgia bariátrica e no pós-parto, pois irá clarear a pele e promover a formação de colágeno, revitalizando a região. Também é indicado para mulheres que se sentem incomodadas com o escurecimento da região íntima, já que muitas vezes isso causa insegurança e desconforto em situações mais íntimas ou em ambientes como praia e piscina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto tempo dura o procedimento?

O procedimento por meio de laser é bastante rápido, durando aproximadamente 15 minutos. Ele é um tratamento seguro e com alto grau de satisfação por parte das pacientes.

Benefícios do clareamento íntimo

São inúmeros os benefícios do clareamento íntimo. Ele melhora a autoestima e a qualidade de vida das mulheres, além de:

Promove a melhora da oxigenação dos tecidos e a circulação sanguínea;

Promove a produção de colágeno e elastina;

Combater a flacidez da pele;

Melhorar a qualidade da pele da região íntima;

Resultados satisfatórios após a primeira sessão;

Recuperação rápida.