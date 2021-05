Zezé contou que, no último domingo (09), ele realmente sentiu dores no peito. “Fiquei assusta e já fui para o hospital”

Na tarde desta quarta-feira (12), o cantor sertanejo Zezé di Camargo, da dupla com Luciano, foi até os seus stories do Instagram explicar boatos sobre uma possível cirurgia no coração e internação. “Não teve nada de cirurgia de emergência, nada de stend, nada de internação”

Zezé contou que, no último domingo (09), ele realmente sentiu dores no peito e teve uma indisposição. “Fiquei assusta e já fui para o hospital. Fiz alguns exames e eles acusaram que tinha alguma coisa errada”, explica o sertanejo.

Para investigar as dores, o cantor precisou fazer o exame de cateterismo, que consiste na introdução de um catéter na artéria do braço ou perna, até o coração. Por fim, ele finaliza tranquilizando os fãs. “Eu apenas fiquei de observação, mas já recebi alta. Vida normal, vida que segue. Estamos com mais saúde do que antes até”, conta com humor.