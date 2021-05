Gil do Vigor, ex-participante do ‘BBB 21’, é contratado pela TV Globo

A informação foi divulgada pelo próprio Gil do Vigor nas redes sociais, com direito a postagem com foto de crachá da empresa e tudo

Gilberto Nogueira, que chegou à reta final do Big Brother Brasil 21, é o mais novo contratado da TV Globo. A informação foi divulgada pelo próprio Gil do Vigor nas redes sociais, com direito a postagem com foto de crachá da empresa e tudo.

“Meus vigorentos e vigorosos amados! Eu tô muito chique, Brasillllll! Já viram isso? Eu fui contratado pela TV Globo, com crachá e tudo! Queria muito contar. Estava me segurando porque sou fofoqueiro, mas essa fofoca eu guardei! hahaha Eu tô regozijado demais!”, escreveu na legenda da publicação, que teve mais de dois milhões de curtidas no Instagram.

Gil não deu detalhes sobre o que fará na emissora, mas o apresentador do BBB, Tiago Leifert, se manifestou nos comentários: “orgulho”. Sarah Andrade, melhor amiga de Gil no reality, disse: “eu tenho tanto orgulho desse menino! Te amo! Brilha muito”.

Estadão Conteúdo