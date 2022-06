Wesley Safadão cancela agenda de shows por problema de saúde

No final do show de ontem ele revelou aos fãs que estava com dores na coluna por causa de uma hérnia de disco

O cantor Wesley Safadão, através de sua assessoria de comunicação, anunciou neste sábado (25) que precisou suspender a agenda de shows. O forrozeiro ainda não se recuperou de uma lesão na coluna e, por conta do problema de saúde, terá que ficar em repouso nos próximos dias. Ele cancelou seis apresentações que faria em cidades da Bahia e Paraíba neste final de semana "A WS Shows, empresa que gerencia a carreira de Wesley Safadão, informa que por motivos de saúde do cantor, os shows que aconteceriam hoje (25/06) em Santo Antônio de Jesus/ BA, Cruz das Almas/ BA e Conceição do Jacuípe/ BA e amanhã (26/06) em Ibicuí/ BA, Santa Luzia/ PB e Monteiro/ PB, respectivamente, não poderão ser realizados", diz a nota.

Safadão só retomará a agenda normalmente após alta médica. No final do show em Campina Grande, Paraíba, na noite desta sexta-feira (24) e revelou aos fãs que estava com dores na coluna por causa de uma hérnia de disco. Ele agradeceu a energia positiva do público e reconheceu que temia não conseguir subir ao palco para se apresentar. "Queria poder ter feito muito mais por vocês. Me perdoe, me desculpe, mas pelo que estou passando estou fazendo o meu máximo. É problema de coluna, é hérnia de disco. Dói até para cantar. Estou todo amarrado aqui para dar certo, mas fiquei muito feliz aqui. Obrigado, eu achei que não ia conseguir fazer esse show. Deus é bom demais", desabafou.