Flávia Noronha revela que ganhou torradeira com pão tostado dentro

Apresentadora do TV Fama ainda indicou que a pessoa deveria ao menos ter passado um pano no presente de casamento

O que tem de ser humano sem noção, tem de boas histórias que arrancam risadas da gente. A apresentadora do TV Fama, Flávia Noronha, revelou que ganhou uma torradeira com pão tostado dentro do presente de casamento. Isso mesmo que vocês leram.

“O que eu ganhei de casamento, você que me deu uma torradeira com pão tostado dentro, me perdoe, pelo amor de Deus, passasse um paninho na torradeira. Juro por Deus, ganhei uma torradeira com um pão torrado dentro”, disse a apresentadora.

Além do presente ser usado ainda veio com um pão. No programa, Noronha ainda brinca dizendo que a pessoa que deu achou que ela estava muito magrinha, e isso justificava a chegada do presente com um pão. Eu berrei do lado de cá!