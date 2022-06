Mariana faz Zé Leôncio se virar contra casamento de Jove e Juma

Avó de Jove diz que o rapaz pode voltar a qualquer momento para a tapera

Minhas noveleiras de plantão que se preparem, porque teremos fortes emoções nos próximos capítulos da novela com o casamento de Jove, Jesuíta Barbosa, e Juma, Alanis Guillen, tomando forma. Maiana, Selma Egrei, vai aceitar o convite da filha e do neto e vai até as terras entre rios para a comemoração. A personagem não deixa de ter uma conversa séria com Zé Leôncio, Marcos Palmeira.

Mariana inicia a conversa dizendo que ele sabe dos efeitos que a junção dos dois pombinhos pode ter, afinal, ele passou pela mesma coisa com a falecida filha da personagem mãe de Jove. A ricaça não tira Juma da jogada dizendo que os dois lados podem sair feridos na história.

Por incrível que pareça, o fazendeiro concorda com Mariana, mesmo que ela tenha repelido essa conversa por anos e nunca teve um bom relacionamento com Leôncio. A conversa chega ao ponto do pai do menino dizer que o sucessor de sua jornada é o filho, Jove, a avó fica emocionada e enche a boca para falar sobre as qualidades do menino.

A carioca basicamente saiu do Rio de Janeiro para plantar abobrinhas na cabeça do pai do menino, que estará curtindo o momento de reconciliação com a mulher onça. Mariana foca que o rapaz e a menina um dia vão acabar tendo que ir para o Rio de Janeiro deixando as terras do fazendeiro sem ninguém e no melhor dos casos (que ainda é ruim para Zé) ele pode ir morar com Juma na tapera.

Como já era de se imaginar, Leôncio vai começar a odiar a ideia do casamento do filho, percebendo que isso coloca tudo em risco.