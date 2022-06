Juju Ferrari promete aumento de pênis grátis pelo SUS caso seja eleita

Pré-candidata a deputada federal revela que também terá projetos para mulheres que quiserem plástica

Eu estava duvidando um pouco da candidatura de Juju Ferrari como deputada federal, mas depois que a musa disse que vai colocar cirurgia peniana no SUS e vai inserir projetos de plásticas para as mulheres, eu comecei a achar a ideia possível. Aloca! A bacharel em Direito usou suas redes sociais para dar a notícia.

Em uma caixinha de perguntas ela respondeu: “Eu quero vir com o projeto ‘pircã do povo’. Todos os meus seguidores pedem para aumentar e dizem que é caro. O SUS tem que dar para vocês”, afirmou Juju em seus stories do Instagram. “Quer aumentar o tamanho do menino? Vou fazer o SUS liberar”, disse

Eu disse que ano de eleição aparecia muita coisa assim, vocês quem não estavam preparados. Se liga, hein?