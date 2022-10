Vini Buttel é o eliminado da semana do reality ‘A Fazenda’

Após a apresentadora Adriane Galisteu anunciar a eliminação, o modelo falou sobre o que aprendeu durante sua passagem no programa

A noite desta quinta-feira, 27, foi marcada por mais uma eliminação em “A Fazenda”. Dessa vez, o peão que recebeu menos votos para permanecer foi Vini Buttel, com 21,14% dos votos. A influenciadora Pétala recebeu 25,40% dos votos e a atriz Bárbara ficou com 53,46%, sendo a primeira a voltar para a sede do reality. Após a apresentadora Adriane Galisteu anunciar a eliminação, o modelo falou sobre o que aprendeu durante sua passagem no programa. “Aqui é uma escola. É uma escola de vida. Eu não imaginava que o jogo seria tão difícil. É um jogo psicológico tanto coletivo, quanto individual. As emoções ficam afloradas a todo momento”, disse Vini. “Eu cometi alguns erros no início que eu tentei evoluir, eu acho que evolui. E eu agradeço muito ao grupo por eu ter ido tão longe”, acrescentou.

Estadão Conteúdo