Vidente diz que recebeu carta psicografada de Eliza Samúdio

A sensitiva Chaline Grazik diz que recebeu mensagem da modelo morta em 2010 com envolvimento do goleiro Bruno

Após 12 anos do assassinato de Eliza Samúdio, o crime ainda é cercado de mistérios. O corpo da modelo, morta em 2010, nunca foi encontrado. Nesta segunda-feira (1), a vidente Chaline Grazik afirmou que recebeu uma mensagem psicografada de Eliza, dando detalhes do crime, que teve o envolvimento do goleiro Bruno Fernandes.

A vidente é conhecida por fazer previsões sobre o mundo dos famosos. Na suposta carta, narrada pela sensitiva, a modelo dá detalhes do crime bárbaro e diz a localização de onde os autores cometeram o assassinato.

“Foi cruel, foi horroroso. Eu tentava pedir socorro, mas ninguém me ouviu. Meu pescoço doía tanto, apertaram, até faltar oxigênio no meu corpo. Mas, neste momento, meu espírito saiu imediatamente do corpo. Ficou perto de uma árvore de onde vi tudo o que fizeram comigo. De repente, veio um homem mal-encarado, de pele morena e camiseta vermelha. Naquele dia eu não sabia quem era ele”, diz a carta.

“Mas eu conseguia ver tudo o que faziam comigo, uma sensação que eles tinham de pavor, que não sabiam o que fazer. Pareciam endemoniados. Nunca imaginei do que fossem capazes. Um dizia para o outro como esconder o corpo…”, prossegue a vidente, na narração da mensagem.

“Decidiram me jogar num rio, que lembro nitidamente, um rio fétido. Pegaram uma madeira com fiapos e me bateram muito, até que meu corpo ficasse no fundo. Eles tinham cara de apavorados, mas mesmo assim cometeram o crime. Eu vi tudo, senti tudo”, finaliza.

Foto: Reprodução

Crime

Bruno Fernandes foi condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio a 22 anos e três meses de prisão. Ele cumpriu parte da pena e está em regime semiaberto desde julho de 2019. Apesar de ter afirmado que se aposentaria do futebol, o goleiro tenta continuar a carreira em clubes menores do Brasil, entre eles, o Araguacema, de Tocantins, e o Atlético Carioca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No último final de semana, Bruno foi “homenageado” por torcedores rivais do Atlético Carioca, clube do goleiro, que disputa a quarta divisão do Rio de Janeiro.