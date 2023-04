Tudo o que se sabe até agora sobre Marília Mendonça e as fotos da autópsia vazadas

Segundo advogados, tanto os responsáveis pelo vazamento das imagens quanto quem as compartilha cometem crime

Fotos da autópsia do corpo da cantora Marília Mendonça, que morreu em acidente de avião em novembro de 2021, foram vazadas nas redes sociais na quinta-feira, dia 13.

As imagens foram obtidas a partir de um laudo do IML. Desde então, o conteúdo circula pela internet, pouco mais de um ano e meio após da morte da rainha da sofrência.

Em resposta, parentes e equipe da cantora afirmaram à imprensa que o advogado da família busca medidas para punir os responsáveis pelo vazamento.

Segundo advogados, tanto os responsáveis pelo vazamento das imagens quanto quem as compartilha cometem crime. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu investigações.

Além disso, mãe e irmão da cantora criaram um canal para receber denúncias sobre pessoas que compartilharam as fotos. Eles pedem que entrem em contato pelo email [email protected]

O vazamento e compartilhamento das fotos pode se enquadrar em vilipêndio, o crime de humilhação e desrespeito cometido contra cadávere, conforme o artigo 212 do Código Penal. Isso pode levar a uma detenção de um a três anos, além de eventuais indenizações.

Já os perfis que publicam essas imagens podem violar as diretrizes e termos dessas plataformas onde o conteúdo for compartilhado. As redes sociais, por conta própria ou mediante pedido da parte interessada, podem remover o conteúdo considerado ofensivo. Caso não o façam, a família poderá acionar a justiça.

Mendonça foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte, em novembro de 2021.

As buscas pelas imagens da autópsia dispararam no Google, apesar do clima de indignação predominante com o vazamento. Segundo o Google Trends, ferramenta que mede tendências na plataforma, foram feitas mais de 2 milhões de pesquisas na quinta, levando o tema ao primeiro lugar da lista de procura do dia no país.

Ruth Moreira, mão da cantora, diz que o vazamento é “monstruoso”. A própria cantora reclamou em vida de vazamentos na internet. Na mensagem, Marília escreveu que dava até medo de morrer, porque as pessoas não respeitam nem a morte.