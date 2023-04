Após apoio aos atos golpistas, Netinho é convidado para cantar em casamentos

Cantor do hit ‘Milla’ teve sua carreira escorrido pelo ralo depois de demonstrar apoio ao ex-presidente do Brasil, Bolsonaro

Não é de hoje que sabemos que a carreira de Netinho vai de mal a pior. Depois de apoiar o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro e os atos golpistas em Brasília, o cantor é convidado para cantar em festas de casamento e sofre com uma agenda vazia de shows.

“Sem fazer shows há quase quatro anos, não posso mentir: meu coração está acelerado e a barriga revirando para esse nosso retorno aos palcos no show deste sábado, em Angra dos Reis/RJ. Show corporativo para gente do bem, feliz e muito resolvida”, celebrou ele nas redes sociais.

Tudo começou com uma publicação do cantor nas redes, pedindo que os caçadores, atiradores e colecionadores de armas se juntassem aos golpistas no golpe que ocorreu em Brasília. A postagem correu solta e a agenda só esvazia desde então.