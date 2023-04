Maira Cardi presenteia namorado com roupas de luxo: “Sou boa em gastar dinheiro”

Coach da alimentação tem vivido bons momento ao lado do seu namorado, Thiago Nigro, e não deixa de mimá-lo com presentes de luxo, mudando o closet do empresário

O que uma Maira Cardi não faz na vida de um homem, não é mesmo? Desde que ela entrou na vida de Thiago Nigro muita coisa tem mudado, principalmente no estilo do empresário, que passou por uma repaginada. Ontem (14) a musa mostrou que foi às compras e não economizou ao gastar dinheiro com o Primo Rico. Mais de 100 looks foram comprados para repaginar o visual do seu amor.

“Eu sou boa em gastar dinheiro, mas é do meu mesmo. A gente fez, sem brincadeira, uns cem looks. E ainda tem loja para ir. Amor, o meu presente”, contou Maira.

As sacolas não me deixam mentir, por eu bem que vi Carolina Herrera e Gucci entre as mais desejadas. “Meu banco nem entendeu o que estava acontecendo. Não sou das compras num só dia, não tenho paciência. Eu passei vários picadinhos, de R$ 17 mil aqui, R$ 8 mil ali. Comprei muitas coisas em muitas lojas, e o banco bloqueou achando que fosse clonagem”, disse.